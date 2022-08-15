طريقة عمل الحواوشي المصري البلدي علي أصوله وسر التتبيله

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عمر شويل - جدة الحواوشي أكلة مصرية مشهورة لها شعبية كبيرة، وهي عادة تحتاج القيام بخطوات متعددة، ولكنها سهلة بإمكانك القيام بتحضير الحواوشى في المنزل، ويكون أفضل من الذي تقوم بشرائه بشكل جاهز، وآمن أكثر ومضمون بشكل كبير، ولذلك فإننا سنوضح لكم طريقة عمل الحواوشي المصري البلدي على أصوله وسر التتبيله بالتفصيل.

طريقة عمل الحواوشي المصري البلدي

كما علمنا بأن الحواوشى أكلة مصرية أصيلة يعشقها الجميع ويفضلونها على أطعمة كثيرة، سواء كانوا صغاراً أو كباراً صنف لا يتطلب أي وقت نهائياً، وبإمكانك إعداده بشكل سهل وبسيط وبمكونات قليلة جداً والطعم يكون رائع، والآن سنقدم لكم مكونات وطريقة عمل الحواوشى البلدى على أصوله وهي كالآتي:.

مكونات الحواوشي المصري البلدي

أولاً نصف كيلو لحم مفروم.

قطعة من اللية الخاصة بالخروف ضاني.

ثلاث ثمرات من البصل المفروم الناعم.

اثنين من الفلفل الحار.

فلفل أخضر.

طماطم مبشورة.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة بهارات لحمة.

بودرة الثوم بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة بودرة البصل.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة ملح.

عيش بلدي.

خطوات تحضير حواوشي مصري

أولاً يتم تحضير اللحمة المفرومة ومعها نسبة الدهن، تلك التي تعطي لها طعماً خاصاً مع تقليب جميع المكونات.

بعد ذلك تضاف البهارات مع البصل والثوم، ويضاف لهم الفلفل الأخضر مع مكونات اللحمة ويقلب مع بعضهم.

بعد ذلك يتم تقليب اللحمة المفرومة ومعها البصل والبهارات إلى أن تتجانس جميع المكونات.

تفتح جميع الأرغفة الخاصة بالعيش البلدي، ويفضل أن يكون من المنتصف وتوضع كمية الحشوة المناسبة بأرغفة العيش ثم يتم الضغط عليها.

تدخل العيش الفرن وهو ساخن لدرجة حرارة 180 ربع ساعة إلى أن ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

تقدم الحواوشي ومعه صوص الطحينة أو الثومية بالإضافة للبطاطس الشيبس المقرمشة.

عجين الحواوشي

هناك أشخاص كثيرين لا يفضلون أكل الحواوشي في الأرغفة البلدي ويقومون بإعداد عجينة لذلك، وإليكم مقادير وطريقة عمل العجينة للحواوشي وهي كالآتي:

مقادير عجين الحواوشي

أولاً ملعقة خميرة كبيرة فورية.

كيلو من الدقيق يكن متعدد الاستخدامات.

ملعقة سكر كبيرة ناعمة.

ربع كوب زيت نباتي.

القليل من الملح.

ثم ماء للعجن.

خطوات تحضير عجينة الحواوشي