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عمر شويل - جدة لا تمشي حافي القدمين في المنزل.. إليك السبب، حيث يمكن أن يكون هناك بعض الفوائد الجيدة التي قد تحصلون عليها من حافي القدمين، ولكن هناك بعض الأضرار التي يتسبب بها، وفي هذا المقال سنحاول التطرق معكم عبر موقع ثقفني عن كل من الفوائد والأضرار المشي.

فوائد المشي حافي القدمين

يسهم المشي حافي القدم في تحسين الدورة الدموية، وتحسين ضغط الدم وهناك عدة فوائد أخرى، لكن رغم وجود هذه الفوائد إلا أن الاستمرارقد يتسبب في حدوث أضرار متعددة وذلك طبقا لما قام بنشره موقع بولد سكاي من محاولة بعض الأطباء للنصح بتجنب المشي في المنزل حافي لهذه الأسباب:_

المشي حافي القدمين للاطفال

يعد المشي حافي القدم للاطفال ضارا للأطفال حيث يرى بعض أطباء الأطفال أن المشي حافي القدم قد يتسبب بمشاكل في الساق

يؤدي إلى حدوث أضرار هيكلية بالساق مما يؤثر تأثيرا ضارا على نموالأطفال.

المشي حافي القدم يسبب ألم في الركبة والظهر

قد يتسبب المشي حافي القدم في شعورك بالألم في الركبة والظهر

حيث يتسبب المشي على الأسطح الصلبة في في إجهاد القدم وباقي الجسم

كما يؤثر المشي على شكل القدم مما يتسبب في التشوهات واختلاف شكل القدم.

أضرار المشي حافي القدمين