نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تمشي حافي القدمين في المنزل.. إليك السبب في المقال التالي
عمر شويل - جدة لا تمشي حافي القدمين في المنزل.. إليك السبب، حيث يمكن أن يكون هناك بعض الفوائد الجيدة التي قد تحصلون عليها من حافي القدمين، ولكن هناك بعض الأضرار التي يتسبب بها، وفي هذا المقال سنحاول التطرق معكم عبر موقع ثقفني عن كل من الفوائد والأضرار المشي.
فوائد المشي حافي القدمين
يسهم المشي حافي القدم في تحسين الدورة الدموية، وتحسين ضغط الدم وهناك عدة فوائد أخرى، لكن رغم وجود هذه الفوائد إلا أن الاستمرارقد يتسبب في حدوث أضرار متعددة وذلك طبقا لما قام بنشره موقع بولد سكاي من محاولة بعض الأطباء للنصح بتجنب المشي في المنزل حافي لهذه الأسباب:_
المشي حافي القدمين للاطفال
- يعد المشي حافي القدم للاطفال ضارا للأطفال حيث يرى بعض أطباء الأطفال أن المشي حافي القدم قد يتسبب بمشاكل في الساق
- يؤدي إلى حدوث أضرار هيكلية بالساق مما يؤثر تأثيرا ضارا على نموالأطفال.
المشي حافي القدم يسبب ألم في الركبة والظهر
- قد يتسبب المشي حافي القدم في شعورك بالألم في الركبة والظهر
- حيث يتسبب المشي على الأسطح الصلبة في في إجهاد القدم وباقي الجسم
- كما يؤثر المشي على شكل القدم مما يتسبب في التشوهات واختلاف شكل القدم.
أضرار المشي حافي القدمين
- قد يسبب المشي حافي القدم حدوث مشاكل خاصة لمرضى السكر
- يتسبب في حدوث الالتهابات أو البكتيريا تصاب بالقدم مما يسبب مشاكل لمرضى السكري
- بالإضافة إلى أنه قد يتسبب في الإصابة بالالتهابات أو الفطريات القدم نتيجة التعرض للملوثات مما يتسبب في حدوث مشاكل بالجلد ورائحة كريهة للقدم.
- ينصح بعدم قيام السيدات بالمشي حافية في المنزل وخاصة بعد سن ال50 وخاصة اللائي قد أصيبوا فقدن الوسادة الدهنية للقدم.
- ،فقد يتسبب المشي حافية القدمين أو بأحذية ونعال لا تعالج تقوس القدم إلى حدوث مشاكل بالقدم وتفاقم المشاكل الموجودة
- يتسبب السير على الأسطح الصلبة التي تغير في الشكل الهيكلي للقدم مما يؤثر عليه ويتسبب في حدوث الضرروفي الختام ينصح بتجنب المشي حافي القدم في المنزل بل يجب ارتداء شيء في معظم الأوقات لتجنب حدوث أي من تلك الأضرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تمشي حافي القدمين في المنزل.. إليك السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.