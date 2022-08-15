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عمر شويل - جدة إن كيك الحليب الساخن نوع من الكيك الأكثر سهولة وبساطة في التحضير، له قوام هش وطري ويمكن التحضير لكيكة الحليب مع الفانيلا والشوكولاتة، ولذلك فإننا سنقدم لكم طريقة عمل كيكة الحليب الساخن لناديه السيد كما أن هذا النوع من الكيك يمكنكم إعداده يومياً وتناوله في الإفطار مع النسكافية أو حتى الشاي والقهوة، لأن مذاقه لذيذ ومميز.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن لناديه السيد

إن كيكة الحليب الساخن يمكنك تحضيرها بمنتهى السهولة على طريقة الشيف نادية السيد بداخل صينية الكب كيك، أو حتى القوالب الخاصة بها، إذ أنه لابد من مراعاة تلك المساحات بالصينية، نظراً لارتفاع الكيكة، فلا يتم شغل أكثر من 75% بالصينية، وإليكم مكونات وطريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بطريقة نادية السيد وهي كالآتي:

مكونات كيكة الحليب الساخن

كوب دقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضتين.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

ثلاث أرباع كوب سكر.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق زبدة.

فانيلا.

خطوات تحضير كيك الحليب الساخن

أولاَ يوضع البيض مع السكر والزيت بطبق عميق، ويتم خفق تلك المكونات مع بعضها إلى أن يصبح الخليط بلون فاتح.

تقم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر وتضيف لهم الملح مع خليط البيض ويقلب بشكل جيد إلى أن تمتزج كافة المكونات.

يوضع الحليب مع الزبدة بإناء ويرفع هذا الإناء على النار إلى أن يغلي الحليب.

ثم بعد ذلك ننزل بخليط الحليب والزبدة التي تم غليهم فوق الدقيق ومعه البيض ويقلب بشكل جيد إلى أن تمتزج كافة المكونات، ومن ثم بعد ذلك تقوم بإنزال الفانيلا مع استمرار التقليب.

يتم إدخال القالب بالفرن الساخن الذي تم إعداده مسبقاً بدرجة حرارة 170 بالمنتصف فوق الشبكة.

تترك الكيك بالفرن من 30 دقيقة إلى 40 وفقاً لدرجة حرارة الفرن، ومن بعد ذلك تختبر تسوية الكيك عن طريق إدخال خلة أسنان بالمنتصف أو سكينة.

يتم ترك الكيك إلى أن يهدأ من حرارة مرتفعة تزيل منه ورق الزبدة وتقطعه.

يتم تقديمه مع القهوة الشاي أو وفقاً لما تريدون.

نصائح هامة لنجاح وصفة الكيك

توجد نصائح هامة لابد من وضعها بعين الاعتبار تؤدي إلى نجاح الكيك، وإليكم هذه النصائح وهي كالآتي: