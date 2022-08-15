طريقة عمل الكبة النيئة من المطبخ الأرمني بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبّة النيئة من المطبخ الأرمني من الوصفات الشهيرة ذات المذاق اللذيذ والشهي جداً، التي تشتهر بها دول الشام سوريا ولبنان والأردن وفلسطين, وهنالك العديد من الطرق المتنوعة للكبّة النيئة بمكنة أو باليد، واليوم سنتعرف بالتفصيل على أفضل طريقة لهذه الوصفة.

طريقة عمل الكبّة النيئة

تعد طريقة عمل الكبة النيئة من المطبخ الأرمني من الأطباق التي تؤخذ كنوع من المقبلات بجانب الأكلات الأساسية في المطاعم والعزائم، وكذلك تعتبر أكلة موسمية تجتمع عليها العائلات، إليك سيدتي تفاصيل الوصفة.

مقادير طريقة عمل الكبّة النيئة

لتقومي سيدتي بإعداد أفضل طبق من الكبّة النية، هيا نتعرف إلى المكونات للحصول على الطبق بطريقة ممتعة:

لحم خروف بمقدار (150) ناعم.

ملعقة من البصل الأخضر الناعم جداً.

كوب من البرغل الناعم.

ملعقة من النعناع الأخضر المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من دبس الفليفلة.

ملعقة كبيرة من الجوز.

٢ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة كمون.

قرفة رشة صغيرة.

طريقة عمل عجينة الكبّة النيئة

الأن سنقوم بعمل طريقة الكبة النيئة من المطبخ الأرمني بالتفصيل، من المكونات التي جهزت سابقاً لإحضار أشهى طبق من الكبّة النية ويسألك عنه كل من يتذوقه:

بعد غسل لحم الضأن وتجهيزه، قومي بوضعه بالخلاط ليفرم ويصبح ناعم.

أحضري البرغل ثم انقعيه بالماء واغسليه جيداً،

افركي البرغل براحة الكف وأضيفي إليه البصل الأخضر، والكمون والنعناع والدبس وزيت الزيتون ورشة القرفة،

واصلي الدعك ليصبح ناعماً، وضعي اللحم حتى يصبح هذا الخليط مثل العجينة.

قومي بتقطيع العجينة باليد إلى قطع متساوية، ثم تشكل وتأخذ شكل قريب من الليمون.

تزين طبق الكبّة النيئة

يمكن تزين الكبة النيئة عن طريق الآتي:

الفلفل الرومي الأحمر، يستخدم بارد للتزيين (حسب الرغبة).

الفلفل الأخضر الرومي يوضع بارد للتزيين (حسب الرغبة).

توضع الكبّة في طبق ويسكب عليها زيت الزيتون ثم يرش الجوز، ويقدم هذا الطبق بارداً.