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عمر شويل - جدة إن كريمة الخفق من الأشياء التي نسمع عنها كثيراً وهناك أشخاص يعرفونها باسم قشدة الخفق، وهي من المكونات التي تدخل بتزيين كافة الحلويات سواء كانت شرقية أو غربية، بدأت في الغرب ومن بعد ذلك انتقلت إلينا، وتوضع الكريمة لتزين قالب الكيك باستخدام الأشياء الأخرى والحلويات الصغيرة التي تمنح الكيك شكلاً رائعاً، ولكن الكريمة تكن مكوناً أساسياً في التورت والجاتوه وبعض الحلويات، إذ أنه لا يمكن الاستغناء عنها لدى الشخص معد الحلويات، ولذلك جربي تعملي كريمه الخفق الجاهزه لتزيين التورت بالمنزل بسهولة وهذا هو موضوعنا.

جربي تعملي كريمه الخفق الجاهزه لتزيين التورت

تستطيعين القيام بإعداد كريمة الخفق التي تكون جاهزة في منزلك بأبسط المكونات وطريقة بسيطة وسهلة جداً، وتشجعك على إعداد حلويات كثيرة تستخدم فيها، وإليك طريقة تحضير الكريمة الخاصة بالخفق ومكوناتها وهي كالآتي:

مقادير كريمة الخفق

أولاً ثلاث بيضات.

كوب سكر مطحون ناعم.

ربع كوب زبدة.

ملعقتين سائل الفانيلا.

نصف ملعقة عصير ليمون.

خطوات تحضير كريمة الخفق

يوضع البيض بوعاء مع استمرار الخفق 10 دقائق إلى أن يتضاعف الحجم.

يضاف السكر الناعم مع استمرار الخفق لكافة المكونات.

تضيف بعد ذلك الزبدة مع استمرار التقليب إلى أن يأخذ المزيج قواماً كريمياً.

يضاف سائل الفانيلا مع عصير الليمون وتستمر بالخفق.

توضع الكريمة بالثلاجة وبإمكانكم استعمالها بعد ذلك.

كيفية استخدام كريمة الخفق

لا توجد طريقة بعينها يمكن تحديدها لاستخدام كريمة الخفق إذ أنها تستخدم في إعداد حلويات متعددة وتزيينها تعطي طعم لذيذ ومذاق رائع، كما أن مظهرها يعطي للحلوى شكلاً مثالياً، تضاف كحشوة داخلية للحلويات العربية والغربية مع أي حشوة أخرى أو تترك هكذا، كما أن كريمة الخفق تستخدم لتزيين جميع أنواع الكيكة، ومن بعد ذلك تضع فوقها أي لون للتزيين وبالتالي تمنح شكلاً مثالياً.

نصائح هامة لصنع الكريمة

توجد بعض النصائح التي لابد من اتباعها لكي تصبح لديك كريمة خفق مثالية، وإليكم هذه النصائح وهي كالآتي: