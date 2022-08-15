نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر مسحب البيك وأسعار الدجاج والمأكولات البحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر مسحب البيك وأسعار الدجاج والمأكولات البحرية مطعم البيك من أكثر المطاعم المشهورة داخل المملكة السعودية ويقوم بتقديم العديد من الأطعمة التي يحب كثير من الأشخاص حيث يقوم بتقديم وجبات مختلفة من الأطعمة التي تشمل الدجاج واللحوم والأطعمة البحرية وبأسعار مميزة تتناسب مع الكيمياء يهتم الجميع بمعرفة أسعار وجبات البيك، لهذا سوف نتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

أسعار وجبات البيك

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أسعار من المنيو في الدجاج التي تتناسب مع الكمية مكونة من المطاعم الأخرى وتشمل الآتي،

سعره سندوتش دجاج مسحب وسط ستة ريال سعودي أما بالنسبة سناك دجاج مسحب أربعة ريال.

وجبة بيج بيج حراق 11 ونصف ريال.

بينما يصل سعر قطعه خمسة ريال أما ساندوتش دجاج كبير 11 ريال سعودي.

سعر برجر فيليه صغير 4 ريال والوسط تسعة ريال أما بالنسبة برجر فيليه حجم كبير 12 ريال.

أسعار المأكولات البحرية في منيو البيك

يعشق كثير من الأشخاص تناول المأكولات البحرية المميزة التي يتم تقديمها من قبل مطعم البيك ويمكنكم الإطلاع على الأسعار وتشمل الآتي،

وجبة جمبري اقتصادية 21 ريال أما وجبة فيليه سمك 5 ريال.

سعر ساندويتش فيليه سمك 11 ريال بينما سعر وجبة جمبري عشر قطعه خمسة ريال وعدد وجبة جمبري ثمان قطع 29 ريال.

وجبة فيليه سمك حراق 13 ريال.

أسعار الحلويات والمقبلات

سعر بطاطس كبيرة خمسة ريال والحجم الصغير أربعة والخبز خمسة ريال.

سلطه ملفوف أربعة ريال و بطاطس مع صلصة ثوم خمسة ريال.

صلصة كوكتيل 25 ريال وحمص أربعة ريال خمسة ريال أما بالنسبة للعصائر سعرها يبدأ من 1 .5 حتي 2 .5 ريال سعودي.

سعر أيس كريم فانيليا واحد غيار وأيس كريم شيكولاته اثنين ريال وأيس كريم فراولة اثنين ريال، أيس كريم فانيليا نكهات اثنين ريال.