هتكونى احلى عروسه .. النشا والبيكنج بودر وصفه الاميرات هتخليكى قشطه وهتزيل سواد الجسم كله

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عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة تحضير وصفة النشا والخل للتفتيح والتخلص من اسمرار البشرة والمناطق الداكنة في الجسم، حيث أن قدرة النشا والخل في التفتيح كبيرة جدًا حيث أنهما مكونين يتم استخدامهما في تنظيف البقع الصعبة من الملابس والأثاث وغيرهما وكذلك لهما قدرة كبيرة في التخلص من بقع الجلد فالجلد بطبيعته لا يوجد به اسمرار وإنما الاسمرار هو مجرّد نتيجة لبعض العوامل الخارجية من ضعف التغذية أو غيرها من الأسباب التي تؤدي إلى ظهوره. كيفية تحضير وصفة النشا والخل للتفتيح وإزالة الاسمرار المكونات المطلوبة:- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ملعقة ونصف من البيكنج باودر. خطوات تحضير وصفة النشا والخل لتفتيح الجسم:- قومي بإضافة المكونات كلها في طبق عميق قليلًا وقلبيهم بشكل كامل حتى يصبح خليط متجانس تمامًا.

بعد ذلك قومي بغسل المنطقة التي تريدين تفتيحها في جسمك وليكن البشرة أو المناطق الحساسة.

افردي ووزعي الخليط على المنطقة برفق ودلكي لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم اتركيها على جلدك لمدة ربع ساعة تقريبًا.

بعد أن يجف الخليط قومي بغسله بماء بارد أو فاتر ثم قومي بتجفيف المنطقة وترطيبها فعملية الترطيب تحد من ظهور الاسمرار مرة أخرى. وصفة دقيق الشوفان لتفتيح البشرة والجسم المكونات المطلوبة:- ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

عصير الطماطم.

عدة قطرات عصير ليمون.

زيت لافندر. خطوات استخدام وصفة دقيق الشوفان لتفتيح الجسم:- اخلطي كل المكونات في طبق عميق قليلًا حتى يصبح عبارة عن خليط واحد متجانس ولا يمكن فصل مكوناته مرة أخرى.

اغسلي المنطقة التي ترغبين في تفتيحها من الاسمرار سواء كانت مناطق الجسم الحساسة أو البشرة ثم قومي بتدليك الخليط عليها وفرده لمدة خمس دقائق.

يعمل الخليط على تقشير الجلد أيضًا وإزالة البقع الداكنة منه وتنعيمه وتفتيحه أيضًا والكثير من الفوائد الأخرى.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا ثم قومي بشطفه بماء جاري بارد أو فاتر ثم قومي بتجفيفها بفوطة ناعمة ثم قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب.

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