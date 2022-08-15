نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والقرنفل كنز رباني: لتفتيح البشرة والهالات السوداء وسكراب هائل للبشرة والجسم ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والقرنفل كنز رباني , حيث مع المصيف ونزول في الماء ودرجة الحرارة العالية كل هذا يجعل البشرة تجف وتذبل ويظهر بها بقع سوداء وكلف ونمش مما يعطي البشرة مظهر غير صحي ليست يوجد بها نضارة ولا حيوية بل يظهر أيضا الحبوب وحروق الشمس ولكن لا تقلقي في كل هذا سوف يختفي تماما بعد أستعمل هذا الماسك الهائل لأنه يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع ويعمل مثل سكراب للبشرة يزيل الجلد الميت يجعل البشرة ملساء وناعمة يرجع البشرة إلى طبيعتها فهذا الماسك معجزة ربانية من مكوناته نبات القرنفل الهائل في تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت ومعالجة الهالات السوداء وسوف تنبهري بنتيجة بفضل الله من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تحضيره واستعماله من موقع ثقفني نقدم طريقة عمل النشا والقرنفل كنز رباني لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والقرنفل كنز رباني للبشرة خالية من أي عيوب من أول استخدام فوري

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كالآتي:-

٢ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

١ملعقة كبيرة من النشا.

٣ملاعق كبيرة من اللبن أو الحليب.

١ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

١ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من الشبه المطحونة.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا و٢ملعقة من القرنفل المطحون ونقلب جيدا. ثم نقوم بوضع الحليب بتدريج حتي يصبح الخليط كريمي. بعد ذلك نضع ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو ونقلب جيدا ثم ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلب المزيج جيداً حتى تمتزج المكونات جيدا مع الزيوت. ثم نضيف ربع ملعقة من شبه المطحونة ونقلب (من الممكن الاستغناء عنها) ثم نضيف ملعقة صغيرة من أي كريم مرطب ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ومتجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي زيوت أو كريمات علي البشرة.

نقوم بوضع الماسك على البشرة ويوزع جيداً بحركات دائرية خفيفة نعمل مثل سكراب للبشرة.

نترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرك الماسك ثم نغسل البشرة بماء دافئ ثم ماء بارد لقفل المسامات.

ثم نقوم بتجفيف البشرة جيداً ثم نضع زيت لبان الذكر علي البشرة بعد الماسك لنتائج أكثر فعالية.

سوف تلاحظين الفرق الكبير ومن أول مرة نعومة وتفتيح رائع للبشرة.

فوائد ماسك النشا والقرنفل الرهيب في تفتيح البشرة

اليوم سوف نتعرف على فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي:-