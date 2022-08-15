نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعروسه… وصفه مبهره لتقشير وتفتيح وتوحيد لون الجسم وازاله التصبغات والبقع في ثوانى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ كل فتاة قبل عرسها بفترة كبيرة من الوقت بالاهتمام بمظهرها أكثر من المعتاد، خاصةً بنقاء بشرتها وتوحيد لونها كليًا، وبهذا الوقت تتجه الفتيات للوصفات الطبيعية أكثر من المصنعة، حيث أنها لن تضر بالبشرة إن لم تظهر النتيجة المطلوبة، لكن اليوم قررنا ذكر بعض الوصفات الطبيعية ذات الشعبية الكبيرة بين الفتيات المقبلات على الزواج، والتي أظهرت فاعليتها حقًا في العناية بالبشرة ونضارتها، وعبر المقال التالي سنوضح مكونات وطريقة تطبيق كل وصفة، فتابعوا. مقشر الملح الناعم والزيت النباتي لـ تحضير المقشر يجب وضع ملعقتين كبيرتين إلى 3 ملاعق من أي زيت نباتي على ملعقتين كبيرتين الحجم من الملح الناعم “لتقشير أفضل وأكثر فاعلية استخدمي الملح الخشن”.

ولتطبيق المقشر واستخدامه، يجب تدليكه بشكل دائري بلطف تام على بشرة مبللة، مع تجنب كلًا من منطقة الفم ومحيط العين.

وبعد تدليك كامل الوجه يتم غسله بالماء الدافئ جيدًا. كريم النشا لـ التفتيح السحري مكونات الكريم: مقدار ½ كوب من ماء الورد، و ½ كوب ماء عادى.

مع عدد 7 ملاعق من بودرة الأطفال.

بالإضافة إلى مقدار 100 مل من الجلسرين السائل.

كذلك كريم منثول أو فيكس.

وعدد 4 ملاعق من جليسوليد كريم.

ومقدار ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

بالإضافة إلى 6 ملاعق من الفازلين.

كما يجب تحضير 4 ملاعق زيت لوز، وخمسة من زيت الزيتون. طريقة تحضير الخليط: نقوم بوضع الجليسوليد كريم وبودرة الأطفال في وعاء ملائم وخلصهم معًا.

وفي وعاء أخر نضع الماء والنشا وماء الورد على نار خفيفة، وتحريكه لبعض الوقت حتى يتماسك، ثم يتم رفعه عن النار ليبرد كليًا.

وبهذا الوقت نقوم بوضع زيت اللوز والزيتون مع الفازلين والفيكس بوعاء أخر، ومزج الزيوت والكريمات معًا لمدة 5 دقائق حتى تتجانس سويًا.

وبعدها نضيف كافة المكونات الممزوجة في أطباق مختلفة سويًا، ونقوم بتحريكها جيدًل حتى تصبح متماسكة كليًا، ثم نقوم بوضعها داخل الثلاجة لحين استخدامها. طريقة تطبيق الوصفة: تستخدم الوصفة بعد الاستحمام، فيتم إخراج الكريم من الثلاجة ويوضع على المناطق الغير متحدة اللون بالجسم، ثم ننتظر لمدة ¼ ساعة حتى يمتص الجسم الكريم.

وبعد ذلك يتم الاستحمام أو شطف الجسم بالماء الدافئ جيدًا.

ويتم تكرار الطريقة مرة أسبوعيًا، ومع المرة الـ 3 ستلاحظين الفرق الكبير. نصائح قبل التقشير لتقشير البشره وتفتيحها بالمواد الطبيعية أمر هام لإزالة الخلايا الميتة وتنشيط الدورة الدموية ولكن هناك بعض النصائح اتبعيها للحصول علي نتيجة بدون اضرار : التقشير بدون المعاملة بلطف مع البشره يؤدي الى تهيج البشرة والتهابات.

عند إجراء عملية التقشير يكتفي بمرة فقط في الأسبوع.

اتباع أمر طبيبك المعالج في المواد المستخدمة لتقشير حتى لا تتسبب في حساسية البشرة .

عند الإصابة بجروح وحروق في البشرة ابتعدي عن التقشير.

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