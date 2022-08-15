نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هيلمع وينور فى الضلمة.. بملعقة ملح ودعى تشققات وخشونة القدمين واستمتعى بقدمين كالاطفال وناعمة كالحرير فى دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعبك هيلمع وينور فى الضلمة.. بملعقة ملح ودعى تشققات وخشونة القدمين ، فجمالك سيدتي مهمتنا نعلم جميعًا أن من أوائل اهتمامات المرأة هي جمالها والظهور بمظهر جذاب وحيوي، ومن ضمن الأشياء التي تؤثر بشكل كبير في جمال المرأة هي القدم وبوجه الخصوص الكعبين، لها سحر خاص حيث تبدأ ثقة المرأة في نفسها من خلالها ويمكن أن تشعر بالخجل الشديد إذا كانت قدميها أو الكعبين ليسوا بالقدر الكافي من النظافة والجمال، لذلك أتينا إليكِ بوصفات طبيعية وفعالة لجمال قدميكِ والكعبين، وبدون استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن فقط بمكونات في مطبخك يمكنك استعادة جمال القدمين والكعبين.

كعبك هيلمع وينور فى الضلمة.. بملعقة ملح ودعى تشققات وخشونة القدمين

الملح ومدى فاعليته الكبيرة في تنعيم القدمين وعمل باديكير طبيعي في المنزل، من الآن ودعي المبالغ التي تقومين دفعها في صالونات التجميل، كل ما عليكِ فقط هو إحضار المكونات الآتية:-

2 ملعقة من الملح.

شاور جل.

ماء ساخن.

جوارب.

كيس بلاستيكي.

مبرد قدمين.

زيت جونسون.

خطوات تنفيذ وصفة الملح لتنعيم القدمين والكعبين