نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هيلمع وينور فى الضلمة.. بملعقة ملح ودعى تشققات وخشونة القدمين واستمتعى بقدمين كالاطفال وناعمة كالحرير فى دقيقتين في المقال التالي
عمر شويل - جدة كعبك هيلمع وينور فى الضلمة.. بملعقة ملح ودعى تشققات وخشونة القدمين ، فجمالك سيدتي مهمتنا نعلم جميعًا أن من أوائل اهتمامات المرأة هي جمالها والظهور بمظهر جذاب وحيوي، ومن ضمن الأشياء التي تؤثر بشكل كبير في جمال المرأة هي القدم وبوجه الخصوص الكعبين، لها سحر خاص حيث تبدأ ثقة المرأة في نفسها من خلالها ويمكن أن تشعر بالخجل الشديد إذا كانت قدميها أو الكعبين ليسوا بالقدر الكافي من النظافة والجمال، لذلك أتينا إليكِ بوصفات طبيعية وفعالة لجمال قدميكِ والكعبين، وبدون استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن فقط بمكونات في مطبخك يمكنك استعادة جمال القدمين والكعبين.
كعبك هيلمع وينور فى الضلمة.. بملعقة ملح ودعى تشققات وخشونة القدمين
الملح ومدى فاعليته الكبيرة في تنعيم القدمين وعمل باديكير طبيعي في المنزل، من الآن ودعي المبالغ التي تقومين دفعها في صالونات التجميل، كل ما عليكِ فقط هو إحضار المكونات الآتية:-
- 2 ملعقة من الملح.
- شاور جل.
- ماء ساخن.
- جوارب.
- كيس بلاستيكي.
- مبرد قدمين.
- زيت جونسون.
خطوات تنفيذ وصفة الملح لتنعيم القدمين والكعبين
- احضري وعاء كبير به ماء ساخن.
- أضيفي بعض النقط من شاور الجل الخاص بكِ.
- قومي بوضع قدميك في الماء الساخن بعد أن يبرد قليلًا وقدر تحملك لأن الماء الساخن يعمل على إذابة التشققات وجعلها أكثر سهولة للتخلص منها.
- بعد ذلك قومي بغسل قدميك وتجفيفها.
- اخلطي المكونات السابق ذكرها في وعاء مناسب.
- عليكِ وضع طبقة مناسبة من الخليط على الكعبين والقدمين وابدأي بالفرك الجيد حتى تلاحظين خروج الجلد الميت والتشققات بكل سهولة.
- كما يمكنك استخدام مبرد القدم المتوفر في الصيدليات.
- عقب الانتهاء عليكِ تجفيف القدمين جيدًا.
- وضع طبقة من الكريم المرطب أو زيت جونسون مع لبس كيس بلاستيكي وجوارب.
- إتركي الجوارب لصباح اليوم التالي وسوف تلاحظين أن قدميكِ غاية في النعومة خالية من التشققات تمامًا.
- عليكِ تنفيذ وصفة الملح مرتين إسبوعيًا حتى تتجنبي ظهور أي تشققات في الكعبين وتحصلين على قدمين جذابة وساحرة.
- بالإضافة إلى الوصفة عليكِ تنفيذ خطوة الكريم المرطب ثم لبس جوارب طوال الليل يفضل بشكل يومي حتى تحصلين على نتائج مبهرة دومًا وكعبين خاليتين من التشققات تمامًا.
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