نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض ولا حليب طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة بدون بيض ولا حليب والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كعكة الشوكولاتة هذه هي أسهل وصفة كعكة الشوكولاتة على الإطلاق. لا تحتاج كعكة الشوكولاتة هذه إلى البيض أو الحليب أو الزبدة. كعكة الشوكولاتة النباتية سريعة وسهلة التحضير. اتبعي هذه الوصفة لتتعلمي طريقة عمل هذه الكعكة. والنتيجة كعكة لذيذة وناعمة ورطبة مع صلصة شوكولاتة نباتية لذيذة. يجب أن تجرب طريقة عمل البراونيز في الفرن ، كعكة نباتية بدون بيض أو حليب ، باستخدام أبسط المكونات في منزلك ، سهلة للغاية واقتصادية. نقدم لك وصفات كعكة الشوكولاتة لك لتحضيرها وتناولها لتزويد عائلتك وضيوفك بوجبة جديدة لذيذة.

توجد هناك طريقة سحرية لعمل كيك الشيكولاتة في المنزل بطعم شهي ولذيذ حيث يمكننا عمل تلك الكيك بدون بيض وعلينا بإستبدال البيض بالبيكنج صودا ومحسن الكيك الذي يعمل على نفخ الكيك وتصبح هشة وقطنية وعلينا بتناولها لان الاطفال يقبلون عليها وتعد تلك الكيك ذات طعم جميل ويمكننا تناولها في اي وقت من الاوقات.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض ولا حليب

مكونات كيكة الشوكولاتة :

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام

ربع كوب بودرة كاكاو

ملعقة من البينكج صودا صغيرة

ربع ملعقة من الملح

كوب من السكر

ثلث كوب من زيت نباتي

كوب ماء

ملعقة فانيليا

ملعقة خل او ليمون

مكونات صوص او جناش الشوكولاتة اختياري:

ملعقتين من زيت جوز الهند

ثلث كوب من الكاكاو

ثلث كوب من شراب القيقب

ملعقة فانيليا

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة:

في وعاء العجن ننخل كلا من الدقيق والكاكاو مع بعضهم ومن ثم نضيف السكر والبيكنج صودا والملح ونخلطهم سويا ثم نقوم بااضافة الماء والزيت والخل مع التقليب جيدا حتى يصبح الخليط ناعما ومتداخل سويا ، ثم نصب الخليط في صينية الكعكة المدهونة سابقا وتدخل فرن ساخن لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تنضج الكعكة اتركيها لتبرد ثم اخرجيها من الصينية ، ومن ثم نقوم بسكب صوص الشوكولاتة عليها وتحفظ في المبرد لمدة ستين دقيقة .

طريقة عمل جناش الشوكولاتة :

قومي بخفق كلا من زيت جوز الهند وشراب القيقب والفانيليا والكاكاو حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض ويصنع مزيج ناعم

ملاحظة :