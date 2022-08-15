وصفة سحرية للتخلص من ترهلات الوجه والتجاعيد أفضل من البوتوكس هتصغري 20 سنة

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عمر شويل - جدة بعض النساء مع تقدم العمر تعانى من بعض الخطوط الرفيعه بالوجه وظهور تجاعيد البشرة، فتحب أن تهتم السيدات بجمال بشرتهم وظهورها بالمظهر الجميل، وتريد أن تقوم بشد الوجه من الترهلات وعلامات التجاعيد باللجوء إلى عمليات التجميل، وهذا يسبب ضرر الجلد لذلك سوف نقوم بعمل خلطات طبيعية للمساعدة على شد وازالة ترهلات الوجه.

وصفات للتخلص من ترهلات الوجه والتجاعيد

خليط العسل مع الخيار

يعد العسل من المكونات المهمة والمفيدة لتنظيف البشرة ونضارتها، وايضا يقوم بإزالة الجلد الميت من الوجه ويقلل من ظهور التجاعيد، وايضا الخيار يحتوى على فيتامينات تساعد على ترطيب البشرة ويمنحها النضارة.

المكونات:

ثمرة خيار طازجة.

ملعقة من العسل الابيض.

خطوات التحضير:

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الخيار المقطع ونضيف عليه العسل الابيض ونخفق جيدا حتى يتكون لدينا عصير الخيار.

نقوم بوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة ٢٠ دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر ويكرر هذا المزيج على الوجه مرتين أسبوعياً.

خليط النشا مع بياض البيض

تعد النشا من المكونات التى تساعد على تفتيح البشرة وشد التجاعيد، وايضا بياض البيض يساهم في عملية شد البشرة وإزالة علامات تقدم العمر.

المكونات:

بياض بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات التحضير:

نقوم بخلط بياض البيض مع النشا في وعاء صغير حتى يمتزجا سويا.

بفرد الخليط على وجه نظيف بعيدا عن منطقة العين ويترك لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعياً حتى نلاحظ شد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا.

خليط العسل الأبيض مع زبدة الشيا

زبدة الشيا من المكونات التى يوجد بها الكثير من الفوائد المهمة لصحة البشرة، تساعد في القضاء على التجاعيد وأيضا تمنح البشرة الترطيب والنعومة الفائقة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خطوات التحضير:

نقوم بمزج العسل مع زبدة الشيا ونقوم بتوزيع المزيج على البشرة.

يترك المزيج لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء الفاتر.

يستخدم هذا المزيج مرتين في الأسبوع.

خليط بياض البيض مع الكركم

يساعد هذا الخليط على التخلص من التجاعيد وآثار الشيخوخة المبكرة لاحتوائها على مادة الكولاجين الذي يعزز نمو البشرة.

المكونات:

بياض بيضة.

رشة من الكركم.

ملعقة من الحليب.

خطوات التحضير: