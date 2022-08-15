نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجهك كالبدر… الخميرة والنشا لنفخ الوجه والخدود والوجه النحيف هتكونى مثل القمر في أقل وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني بعض الفتيات من نحافة الوجه مما يظهر عليها علامات العجز المبكر أو الإرهاق، حيث يدل الوجه الممتلئ على الصحة والجمال، لذا تسعى تلك الفتيات أصحاب الوجوه الرفيعة والخدود النحيفة إلى تجربة شتى الطرق لنفخ الخدود وتسمين الوجوه، وذلك من خلال استخدام المنتجات الكيميائية الضارة، أو مراكز التجميل باهظة الثمن، ولكن وصفتنا اليوم هي وصفة طبيعية لنفخ الخدود وتسمينها في دقائق معدودة وهي وصفة النشا والخميرة.

وصفة النشا والخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه

يعد ماسك النشا والخميرة من الوصفات الطبيعية الآمنة على البشرة، فهي تناسب جميع أنواع البشرات سواء الدهنية أو الجافة أو البشرة المركبة.

وهو عبارة عن مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت ولا يكلفك مبالغ طائلة مثل باقي طرق نفخ الخدود، لذا فهي وصفة مثالية لكل سيدة أو فتاة تريد الحصول على وجه مدور ومشرق مثل البدر، وسوف نتعرف على طريقة تحضير خليط النشا والخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود.

طريقة تحضير ماسك النشا والخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه

لتحضير ماسك النشا والخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه لابد من إحضار بعض المكونات مثل:

قطعة خميرة بيرة أو ملعقتين من مسحوق الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

عبوة من اللبن الزبادي أو اللبن الرائب.

قليل من ماء الورد.

طريقة تحضير وتطبيق الماسك

يتم خلط الخميرة مع النشا جيداً.

ثم إضافة الزبادي أو اللبن الرائب إليهم تدريجيا لتكوين خليط يصلح للفرد على الوجه.

ثم إضافة ماء الورد إلى الخليط.

يوزع الماسك على الوجه مدة لا تقل عن ساعتين.

يشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج مضمونة ومبهرة.

فوائد ماسك الخميرة والنشا على الوجه

لا يقتصر دور ماسك النشا والخميرة لنفخ الخدود وتسمين الوجه فقط، بل تمتد فوائده لتشمل البشرة بصفة عامة، ومن أبرز تلك الفوائد: