نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخميرة معجزة لشد التجاعيد وتسمين البشرة وتفتيحها ونفخ الخدود والشفايف والقضاء على الحبوب والسواد هتبقى قمر 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والخميرة معجزة لشد التجاعيد وتسمين البشرة، من أفضل الخلطات التي يمكنك اللجوء إليها من أجل تحويل وجهك من وجه نحيف وصغير إلى وجه مستدير وممتلئ وكذلك يمكنك عبره التخلص من الحبوب وآثارها ومع أنها تمتاز بالقدرة على تحسين حالة بشرتك إلا أنها لا تتميز بهذا فقط، بل تتميز كذلك بكثير من المميزات الأخرى مثل الحفاظ على البشرة واعادة إنتاج خلايا جديدة، وتفتيحها وكذلك مقومات أخرى كثيرة يمكنك التعرف عليها في موضوعنا اليوم.

النشا والخميرة معجزة لشد التجاعيد وتسمين البشرة

يجب عليك أن تستفيدي من فوائد الخميرة للبشرة، فلا تتوقعي أن الخميرة تمنحك فقط بشرة خالية من البثور أو وجه ممتلئ وكفى، بل أنها تفيد في العديد من المميزات الأخرى التي تمنحها لبشرتك الرائعة التي تستحق كل جديد، ومن ما تستفيدين منه عبر استخدام الخميرة ما يلي:

الحصول على بشرة نظيفة بدون أي مركبات ضارة متعلقة بها.

منح البشرة خلايا جديدة وطبقات متجددة، وأيضًا علاج مشكلات الجلد الميت الملتصق بها.

بالطبع أكثر مشكلة يمكن أن تواجه البشرة هي التجاعيد وكبر السن الذي تمر به البشرة بشكل لا مفر منه، ولكن الخميرة في حالتنا هذه تبطئ هذه العملية وتجعلها لا تتم بسرعة، بالتالي تحصلي على فترة شباب أطول.

الوجه النحيف مشكلة تعاني منها كثير من الفتيات ولكن مع الخميرة ستنتهي هذه المشكلة ولا تعود مرة أخرى للظهور.

أهمية النشا للبشرة

بالرغم من أنها مكون إضافي ممتاز مع الخميرة لتفتيح البشرة وتسمين الوجه إلا أنها تستطيع إمدادك بما يلي:

بشرة صافية متجددة وتتميز بالصحة مع خلايا أكثر شبابًا للبشرة.

مقاومة أعلى للعوامل الضارة المحيطة بك، والتي تعيشين فيها مثل الهواء الملوث.

تخليص الوجه من الحبوب السوداء التي تجعل شكله مشوها.

الترطيب وهي من المميزات الأكثر اهتماما التي يجب أن تلتفت انتباهك، لأن ترطيب البشرة هو نصف علاجها من كافة العوامل التي تصيبها بالضرر.

تقشير البشرة ومنحها طبقات جديدة مما يعطيها لون أفتح ونظافة أكثر ومسام أكثر صحة.

تنعيم البشرة وإظهارها بمظهر شبيه ببشرة الأطفال، وليس هذا فقط بل أنها تتحول لبشرة أخرى أكثر جمالًا.

طريقة عمل ماسك الخميرة والنشا لتسمين الخدود

امنحي نفسك الفرصة لتطبيق الوصفة وتجربتها ما دامت المكونات متوفرة في المنزل، وهي بعض الخميرة الحية والنشا.

ابدئي فقط بمزج المكونين سويًا على أن تستخدمي في ذلك إما ماء الورد أو العسل الأبيض، وبعدها افردي الخليط على بشرتك بالكامل، وارتاحي لبعض الوقت، وفي أثناء راحتك تلك سيتغلغل الخليط إلى أعماق بشرتك منظفا إياها ومانحها كلما تحتاج إليه، وفيما بعد ذلك كرري مرتين في الأسبوع من أجل وجه أكثر استدارة.