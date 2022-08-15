نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضف بيكربونات الصودا إلى صابون اليد السائل واكتشف الاستخدامات المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لم يسمع بمصطلح بيكربونات الصودا هذا بلا شك أحد أهم المكونات في أي مطبخ ونجد وأن استخداماته وفعاليته مثيرة للإعجاب لدرجة أن المرء يتساءل عن المكان الذي قد يتناسب معه، من المطبخ إلى تنظيف المنزل، إلى عالم مستحضرات التجميل، هذا المسحوق الأبيض مفيد على جميع الجبهات! يعد هذا المكون الصديق للبيئة بديلاً رائعًا للمنتجات الكيميائية التقليدية نظرًا لأدائه العالي وتكلفته المنخفضة يمكن العثور عليها في شكل مسحوق أو مسحوق أو معجون أو مخلوط بمكونات أخرى، فوائد التنظيف عديدة: فصل، تطهير، إزالة الشحوم، تبييض، إزالة الروائح الكريهة … يتتبع دون شفقة بقع الحجر الجيري والجير والرطوبة نتيجة لذلك ، يمتص الروائح الكريهة وينظف جميع أنواع الأسطح والعناصر ويحارب مسببات الحساسية ويعالج عيوب الجلد ويحمي النباتات من الطفيليات وغير ذلك الكثير.

خليط من صودا الخبز والصابون السائل لعلاج عيوب البشرة

بيكربونات الصودا هو عنصر تجميل شائع لعلاج عيوب البشرة العشبية ، وتنشيط البشرة، وتنقية البشرة الحساسة ومقشر طبيعي ينظف البشرة بعمق ويزيل الخلايا الميتة ناهيك عن أن خصائصه المهدئة تساعد في علاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد مثل الأكزيما، والصدفية، وحروق الشمس، ولدغات الحشرات الأخرى.

كيف يصنع المرء وجه مقشر؟ امزج 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع 1 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ نتيجة لذلك ، سيكون لديك مادة تشبه المعجون يمكنك وضعها مباشرة على بشرتك أثناء أداء حركات دائرية صغيرة ثم اشطفي وجهك بالماء البارد. يجب تنفيذ هذا الإجراء مرتين على الأقل.

صودا الخبز لعلاج حب الشباب

بسبب خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات، فإن بيكربونات الصودا تحارب بشكل فعال مشاكل الزهم الزائد وحب الشباب يساعد في تنقية البشرة عن طريق منع البقع الداكنة والبقع البنية ومع ذلك، تجنب استخدامه على البشرة الجافة أو الحساسة لأنه قد يسبب تهيجها.لاختبار حساسية الجلد ، ضعي الخليط على منطقة صغيرة: إذا لم تلاحظي أي تفاعلات حساسية أو تغيرات محتملة في اللون أو احمرار ، يمكنك استخدامه دون تردد.

طريقة التحضير: امزج 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع 1 ملعقة كبيرة ماء. ضع العجينة مباشرة على حب الشباب البثور. اتركيه لمدة ثلاث دقائق قبل شطفه جيدًا بالماء الفاتر.

صودا الخبر كمزيل للعرق الإبط

لا شك أن بيكربونات الصودا ستأخذ الكلى. يشتهر بخصائصه المضادة للبكتيريا، والتي تزيل الروائح الكريهة بسرعة من الإبطين من المهم أن نفهم أن العرق ليس له رائحة: فهو ينتج عندما تتراكم البكتيريا على الجلد، وتحول العرق إلى حمض ويسبب أحاسيس مزعجة نتيجة لذلك، تعمل البيكربونات بجعل العرق أقل حمضية.

يمكنك أيضًا الاعتماد على فعاليته في تنظيف الإبطين وتقليل إنتاج البقع تحت ذراعيك اصنع عجينة سميكة عن طريق مزج المسحوق مع الماء أو عصير الليمون يوضع تحت الإبط ويدلك جيداً.

الحفاظ على لون الخضار في المطبخ

نظرًا لخصائصها القلوية ، فإن بيكربونات الصوديوم مفيدة جدًا في معادلة درجة الحموضة الحمضية التي يتم إنتاجها أثناء طهي الخضار ولها ميل لتعزيز أكسدة الفواكه والخضروات. نتيجة لذلك ، تحمي البيكربونات الأطعمة من خلال الحفاظ على لونها النابض بالحياة. يكفي غمر ملعقة صغيرة في الماء قبل غسل الخضار.نصيحة جدّة أخرى: أسقط نصف كوب من القهوة مباشرة في الماء المغلي للجزر والهليون والبازلاء والفاصوليا الخضراء. سيتم إصلاح ألوان الطعام وسوف يتم طهيها بشكل أسرع نتيجة لذلك! ومع ذلك ، فإن بيكربونات الصودا لها عيب في مهاجمة الجدران السليلوزية للنباتات والمخاطرة بتليينها.