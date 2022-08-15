كريم معجزة من الصيدلية لتبييض البشرة وشد الجسم وازالة سواد السنين فى دقيقتين بكل سهولة هتبقى ملكة جمال

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عمر شويل - جدة كريم معجزة من الصيدلية لتبييض البشرة وشد الجسم، ففوائد كريم بانثينول لتفتيح البشرة غير محصورة، فحتى لو لم تكوني تريدين الحصول منه على التفتيح فإنه يمنحك الكثير من التأثيرات الأخرى، لأنه من المراهم التي تم صنعها لتقديم عناية متكاملة لبشرتك، ومن هنا كان من الواجب التحدث عن أهمية هذا الكريم ومدى تأثيره على البشرة وكيف يساهم في تجميلها وتحسينها، فتابعي معنا.

كريم معجزة من الصيدلية لتبييض البشرة وشد الجسم

الحفاظ على ليونة البشرة وترطيبها من أولى المهام التي يقوم بها هذا الكريم، فالبشرة معرضة لكثير من الأسباب التي تفقدها أي رطوبة، ومع ذلك فإن استخدام البانثينول يحافظ عليها رطبة بالرغم من وجود مسببات الجفاف.

تركيبة كريم بانثينول

المركب الأصلي لهذا المرهم هو البانثينول، والمعروف طبيًا باسم فيتامين B5، وهو واحد من أهم المركبات في هذا المرهم وكذلك في الكثير من المستحضرات المصممة للعناية الشخصية للبشرة وللشعر أيضًا.

كما أنه يحتوي على ديكسبانثيتول، وهو العنصر المساهم في الترطيب، ويعد من ضمن عائلة الفيتامين ب5، مما يجعله مكون جيد جدًا للتعامل مع الحروق الطفيفة.

كيف يعمل كريم Panthenol

ببساطة يأتيك الكريم في هيئة مستحضر للدهان، وبمجرد توزيعه على بشرتك يمر بالخطوات التالية:

يتغلغل الكريم للطبقات الداخلية من الجلد متحولًا إلى فيتامين B5، ومهمته الأولى حين فعل ذلك هى حبس الماء داخل الجلد.

وكذلك يبدأ في تحفيز البشرة على إنتاج الخلايا، مما يساهم في منحها طبقات جديدة.

علاج أي حرق أو التهاب في البشرة، عبر إمدادها بالمركبات المساهمة في تعزيز مقاومتها.

ملء الخطوط الدقيقة وشد الترهلات وتحسين حالة البشرة بوجه عام.

نتيجة الاستمرار على تلك الآلية بانتظام تصبح البشرة أصغر عمرًا.

متى يستخدم بانثينول للبشرة؟

يمكنك شراء الكريم واستخدامه حال احتجت إلى واحد أو أكثر من الأدوار الآتية: