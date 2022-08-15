بنصف كوب من النشا حضري الثومية اللذيذة في المنزل بدون تعب

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الثومية البسيطة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وتعتبر هذه الأكلة من المقبلات المشهورة التي يعشقها الجميع وتشتهر بكثرة في سوريا، وتعتبر طريقة تحضيرها من الطرق البسيطة التي يمكن لأى شخص القيام بها وليس كما يعتقد البعض أنها صعبة، ويتم تقديم هذا المقبل الرائع بجانب اللحوم والفراخ المشوية والشاورما وكثير من الأشخاص لا يتناولون هذه الوجبات بدونه، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الثومية وكيفية تحضيرها بالخطوات عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل الثومية

تعتبر مكونات عمل الثومية من المكونات الموجودة في كل منزل البسيطة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الماء.

ملح على حسب الرغبة.

٤ فصوص من الثوم المفروم.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا النوع من المقبلات من الطرق السهلة السريعة التي تتم في وقت بسيط جداً وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء والنشا ونقلبه على النار حتى يصبح القوام متماسك. ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نضيف عليهم الملح وعصير الليمون. ونضيف أيضاً الخل والثوم المفروم ونضعهم في الخلاط الكهربائي أو الهاند بلندر ونخلط جيداً. بعد ذلك نضيف كمية الزيت بالتدريج أثناء الخلط حتى نحصل على القوام المناسب.

فوائد تناول الثومية

سوف نتعرف على أهم فوائد هذا المقبل وهي كما يلي:-

يعمل الثوم على تخليص الجسم من السموم الضارة.

تحتوي كل ملعقة كبيرة منها على ٢٠ سعر حراري.

يساعد الثوم على تقليل ضغط الدم ويقي من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

طريقة عمل سلطة بابا غنوج

تعتبر سلطة بابا غنوج من المقبلات أيضاً للطعام ويمكن تناولها بمفردها دون أي طعام بجانبها وهي كما يلي:

المكونات

نصف كوب من الطحينة.

2 حبة من الباذنجان الأسود.

3 ملاعق من الزيت العادي أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شطة حارة ( على حسب الرغبة ).

كزبرة خضراء.

الطريقة

نقوم بشوي الباذنجان كامل في الفرن أو على البوتاجاز حتى تصبح القشرة الخارجية سهلة الإزالة. بعد ذلك نقوم بتقشير الباذنجان ونضع الجزء الداخلى في الخلاط، ونضع عليه الكزبرة الخضراء والفلفل الاسود ونخلطهم جيداً. نضع هذا الخليط في إناء ونضع عليه الطحينة والزيت ونقلبهم جيداً ويقدم الطبق بألف هنا وشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة بالحمص المطحون

سوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير سلطة الطحينة بالحمص المطحون وهي كالآتي:-

المكونات

ملعقة كبيرة ونصف من الطحينة.

كوب من الحمص المسلوق.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مكعب ثلج.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

فص ثوم.

الطريقة