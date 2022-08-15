انت الان تتابع خبر مخاطر خفية في أواني الطبخ.. بعضها قد تسبب سرطان الكبد وأمراض خفية والسبب المواد المصنوعة منها والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح-

وأجرى باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس الدراسة وأوضحوا أن استخدام أواني الطهي غير الصحية يمكن أن يزيد من خطر إصابة الاشخاص بمرض سرطان الكبد غير الفيروسي من سرطان الكبد الشائع.

ووجد الباحثون أن عدد الأشخاص المصابين بسرطان الكبد بسبب الأواني غير الصحية وصل إلى 4.5 أضعاف من خطر تشخيصهم بالمرض مقارنةً بالأسباب الأخرى للإصابة بالمرض.

وتأتي هذه الدراسة كجزء من مجموعة متزايدة من البحوث التي تبين خطر هذه المركّبات التي كانت مجهولة نسبياً وتُستخدم في صنع أواني الطهي حتى السنوات الأخيرة، والتي وُجدت في أكثر من 99 في المئة من الأدوات المنزلية.

وأشار الباحثون إلى أنهم وجدوا الكبريت البيروتوكتين، الذي كثيراً ما يُشار إليه بالسلف البيرفلورلورلوروم ثنائي الفينيل، وهو نوع من مادة متعددة الفلوريوريكل، تُسمى PFAS، ويشير إليه الخبراء على أنه مواد كيماوية دائمة لأنها تحتاج إلى وقت طويل لتختفي من الجسم أو البيئة.

وحلّل الباحثون عيّنات من دم مرضى السرطان قبل تشخيصهم، وقال الدكتور فيرونيكا ويندي سيتاوان، أستاذ في علوم الصحة العامة إن الكثير من الأشخاص الذين طوّروا في نهاية المطاف سرطان الكبد لديهم أنواع متعددة من المواد الكيماوية في دمهم