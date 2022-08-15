أبرزها التسمم الغذائي..الإسهال الحاد مرض خطير ماهي اسبابة وطرق العلاج بالأعشاب الطبيعية

انت الان تتابع خبر أبرزها التسمم الغذائي..الإسهال الحاد مرض خطير ماهي اسبابة وطرق العلاج بالأعشاب الطبيعيةوالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- الإسهال هي حالةٌ يتحول فيها البراز إلى الليونة الشّديدة، ولا ينبغي أنْ يُستهان بها؛ إذ يُشكل ثاني سببٍ لِوفاة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسِ سنوات؛ حيث يُؤدي تكراره إلى الجَفاف، ولا يقتصر الخطر على الأطفال بل يُشكل خطراً أيضًا على صحة الكبار.

1:الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد الفيروسي وفيروس الروتا.

2:الأمراض البكتيرية والطفيليات وتنتقل عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة البكتيرية الطفيليات مثل الجيارديا.

3: الإصابة بعسر الهضم الشديد واضطرابات فى الجهاز الهضمى.

4:أمراض الغدة الدرقية والغدة الصماء.

5:بعض مشاكل البنكرياس تسبب الإسهال الشديد والمفاجئ.

6:حدوث مشاكل في الأمعاء.

7:زيادة العصارة الصفراء فى القولون.

8:سرطان الأمعاء.

9:الاثار الجانبية لبعض الأدوية وخصوصا التى تحتوى على ملينات.

10:بعض أدوية العلاجات الكيميائية والعلاج الاشعاعى بالسرطان.

11:الاصابة بالقولون التقرحي.

12: بعض الاطعمة الدسمة والتى تحتوى على نسبة دهون عاليه تسبب الاسهال.

13:التهاب القولون التقرحى، يسبب الإصابة بالإسهال

14: النزلات المعوية

وكشفت مُنظمة الصِّحة العالمية أن علاج الاسهال بالاعشاب من أفضل الوسائل الطبيعية التي تساعد في تخطي هذه المشكلة الصحية بأمان ودون تكلفة مادية كبيرة، حيث لا تحتاج لشراء العقاقير الطبية المكلفة والتي عادة ما يكون لها بعض الآثار الجانبية،

وهذه أشهر طرق علاج الإسهال بالاعشاب في المنزل.

شاى الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مسكنة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في شفاء أمراض المعدة، وهذه البهارات تسخن المعدة وتعد منبهًا رائعًا للجهاز الهضمي، وتناول شاي الزنجبيل يعمل على ترطيب جسمك ويغذي السوائل التي تضيع أثناء الإسهال.

طريقة التحضير

يضاف إلى كوب من الماء المغلي ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور، ويترك لمدة 5 دقائق على النار، ثم يتم إضافة الليمون، ويفضل تناوله مرتين.

النعناع مشروب النعناع الدافئ له تأثير مذهل في علاج آلام المعدة، حيث أنه يقلل أعراض الكثير من أمراض المعدة بما في ذلك الإسهال وانتفاخ البطن وتحسين الهضم، بالإضافة إلى ذلك، فإن النعناع يعمل على توازن البكتيريا ويقلل من إنتاج العصائر الحمضية.

الشمر

الشمر يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والجهاز الهضمي ويمكنه محاربة مسببات الأمراض في المعدة، ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال وانتفاخ البطن وتقوية جهاز المناعة، إذ يساعد وجود المعادن مثل البوتاسيوم في بذور الشمر في تنظيم مستويات الإلكتروليت ومنع الانزعاج من الجفاف.

الشاي الأخضر الشاي الأخضر يساعد الجسم على امتصاص السوائل ويهدئ التهاب الأمعاء، ويفضل تناوله بين الوجبات أو في نهاية اليوم وبدون سكر، للحد من الآثار الجانبية الهضمية للكافيين

شاي البابونج

شاي البابونج من أفضل أنواع الأعشاب المستخدمة لعلاج الإسهال، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل التهابات الأمعاء، بالإضافة للخصائص المضادة للتشنج التي تساعد في التخلص من آلام البطن.

طريقة التحضير:

تناول ملعقة صغيرة من أوراق النعناع وزهور البابونج و أضفها إلى كوب من الماء المغلي، اتركه حتى يهدأ لمدة 10 دقائق، ثم قم بتصفيته و تناوله عدة مرات في اليوم

مشروب الزعتر

الزعتر أحد العلاجات العشبية البديلة للأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، حيث يتميز بخصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات، التي تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء وعملية الهضم مستقرة

طريقة تحضيره:

اغلي كوبًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من الزعتر، اتركه يبرد لمدة 10 دقائق، وتناوله مرة واحدة في اليوم. شاي القرفة

له خصائص طبية ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حركات الأمعاء ولا تهيج بطانة الأمعاء، فضلا عن أن القرفة لها خصائص مسكنة، إذ تساعد على تخفيف الغازات المعوية ويستخدم تقليديًا لمكافحة الإسهال، ولا ينصح به إذا كنت تعاني من حساسية القرفة، فضلا عن أنه ممنوع تناوله للحوامل.

قشر البرتقال

قشور البرتقال غنية بالبكتين، مما يدعم نمو البكتيريا المفيدة أو البروبيوتيك في الأمعاء، وبالتالي الحفاظ على نظام معوي صحي.

تحضير شاي قشر البرتقال

قطع القشور البرتقال وأضف كوبًا من الماء المغلي، ويترك لمدة 10 دقائق، ثم قم بتصفيته وشرب الشاي.