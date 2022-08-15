نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشكال وأنواع أعمليها عجينة البريوش بمكونات متوفرة في منزلك وخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم عمل عجينة البريوش بطل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب أن نشير أن البريوش يعتبر في الوقت الحالي من أكثر الحلويات المحببة لدي الكثير من الكبار والصغار حيث تعتبر من أشهر الحلويات الفرنسية اللذيذة للغاية والتي اشتهرت بعد ذلك في جميع أنحاء البلاد كما أنها تتميز بالطعم الرائع فهي من الحلويات التي تفيد في صحة الجسم حيث تحتوي مكونات متوفرة في المنزل بالإصابة إلي ذلك ليست مكلفة بسكب نهائي لذلك تقبل عليها العديد من الأمهات من أجل عملها في المنزل تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

طريقة عمل البريوش

من خلال المقادير المطلوبة الآتية يمكنكم تحضير عجينة البريوش بطل سهولة في المنزل حيث لا يستغرق وقت كبيرة وتتمثل المقادير الخاصة به فيما يأتي :

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

بيضة واحدة مخفوقة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

ربع كوب من السكر البودر.

بشر ليمونة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

عدد 5 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة تحضير عجينة البريوش

يمكنكم تحضير عجينة البريوش بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :

في البداية يجب عليكم إحضار عجينة البريوش ثم يتم وضع الماء الدافئ على الحليب ثم يجب أن يتم إضافة نصف ملعقة من السكر والخميرة مع التقليب بشكل مستمر.

كما يجب عليكم ترك الخميرة لمدة خمسة دقائق كاملين حتى يتم تجانس وتفاعل المكونات.

ثم بعد ذلك يجب وضع السكر المتبقي مع البيض والدقيق في وعاء عميق مع التقليب بشكل مستمر.

ثم يتم إضافة الفانيليا والملح إلي الخليط السابق بالإضافة إلي وضع بشر الليمون.

يجب عليكم الاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات وتصبح العجين سهلة في التشكيل.

ثم يتم وضع الزبدة واليوم إضافة الحليب ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يتم تجانس جميع المكونات بشكل جيد.

معلومات عامة عن البريوش