نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة وثلاث أكواب من الدقيق البريوش في المنزل بأحلى وأطعم طعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صنع البريوش بطريقة بسيطة في البيت أمر ليس شديد الصعوبة أو معقد حيث أنه كلما كانت المقادير التي تتوافر لديك جيدة فإنك بالتالي تزيد من جودة البريوش الذي تقوم بصنعه بنفسك، وعليه فإنك تستطيع أن تقوم بتحضير البريوش بنفسك بكل احترافية في البيت فقط كل ما ينبغي عليك أن تقوم بفعله أن تقوم بتوفير كل المكونات اللازمة التي تدخل في صنع البريوش البيتي والالتزام بالخطوات التي يجب عليك أن تقوم باتباعها لعمل البريوش في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات البريوش

يمكنك أن تصنع البريوش في البيت بكل بساطة في البيت وهو نوع من أنواع المعجنات التي عرفت مؤخراً في المطبخ العربي حيث يرجع أصله إلى المطبخ الفرنسي، ويعتبر البريوش من المعجنات ذات الطعم اللذيذ الذي لا يمكنك أن تتذوق نوع معجنات آخر شبيه له حيث أنه يتمتع بطعم مميز للغاية بسبب احتوائه على مكونات مختلفة كل منها تعطيه إضافة جديدة لمذاقه وتتمثل مكونات البريوش في التالي:

3 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1 بيضة ويتم خفقها بالمضرب الكهربائي.

رشة ملح.

كيس خميرة فورية.

ملعقة زبدة كبيرة.

¼ كوب سكر بودر.

قشر ليمون ويتم بشره.

كيس فانيليا.

5 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

ماء دافئ.

خطوات تحضير البريوش في المنزل

يستطيع كل الأشخاص الذين يستمتعون بتحضير المعجنات والمخبوزات بأنفسهم في البيت والذين لا يفضلون أن يقوموا بشراء مثل هذه الأشياء من الخارج أن يقوم كل منهم بتحضيره بنفسه في البيت ومن صنع يديه بخطوات سهلة وبسيطة ولن يكون هناك أي عوائق أو مشكلات تقابله في حالة قد التزم بالخطوات التالي

نقوم بتحضير طبق ونضع به الخميرة والماء الدافئ والسكر وذلك لاختبار الخميرة.

نضع السكر على الدقيق ونضيف إليه الملح والفانيليا هذا بالإضافة إلى أننا سوف نقوم بوضع بشر الليمونة عليهم.

نبدأ في عجن هذه المكونات مع بعضها البعض سواء باستخدام اليدين أو عن طريق العجان.

نضع الزبدة والخميرة على العجين ونكمل عملية العجن.

بعد التأكد من أن العجين قد أصبح كله متجانس وقد وصلنا إلى الملمس والقوام المطلوب له نقوم بتغطيته حتى يبدأ في التخمير لمدة لا تقل عن 120 دقيقة.

يتم بعد ذلك تقطيع العجين إلى قطع متساوية ونبدأ في تشكيل العجين.

بعد أن يتم تشكيل العجين نقوم بتركه لمدة ستين دقيقة.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ندهن الصينية بمادة دهنية والدقيق.

نضع الصينية في الفرن في الجزء العلوي لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ومن ثم ننقلها إلى الأسفل لمدة تصل إلى خمس دقائق.

طريقة استخدم العجينة