نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة وإزالة البقع والتجاعيد معجزة ربانية لنضارة البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلات البشرة لها أكثر من حل، وفي هذا الوقت يوجد العديد من الوصفات التي تساعد في تفتيح البشرة وعلاج مشكلات مثل التجاعيد ومن بين أهم الوصفات التي تقوم بذلك وصفة كريم لبان الذكر، وسوف نوضح في هذا الموضوع المكونات التي تدخل في هذه الوصفة كما أننا سوف نقوم بتوضيح الطريقة التي يتم من خلالها تحضير هذه الوصفة وطريقة الاستخدام الخاصة بها، وينبغي أن نذكر هنا أنه لابد من أن يتم الالتزام بكافة الخوات الخاصة بالوصفة وتطبيقها بشكل صحيح للحصول على نتيجة فعالة، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات وصفة كريم لبان الذكر

تعتبر هذه الوصفة من أسهل الوصفات التي يمكنكم أن تقوموا بتنفيذها في البيت للحصول على بشرة نقية خالية من آثار التجاعيد ولا يوجد بها أماكن داكنة بل يتم الحصول على بشرة موحدة، وعلى الرغم من سهولة هذه الوصفة ومن النتيجة المبهرة التي يمكنكم أن تبدئوا في ملاحظتها بعد الاستخدام مباشرة إلا أن المكونات التي تدخل في هذه الوصفة بسيطة وليست كثيرة على الإطلاق وتتمثل المكونات في التالي:

ملعقة نشا كبيرة.

ملعقة لبان ذكر.

كوب ماء.

خطوات تحضير وصفة لبان الذكر

تتساءل الكثير من السيدات عن الطريقة السحرية التي يمكنهم من خلالها أن يحصلوا على بشرة مليئة بالحيوية والنضارة ولا تحتوي على تجاعيد وموحدة اللون، وفي هذه الخطوات سوف نقدم للسيدات الحل وتتمثل الطريقة في التالي:

نغلي الماء على النار في البداية.

نضع اللبان في الماء المغلي لمدة ليلة.

في صباح اليوم التالي نقوم بتصفية الماء ونحتفظ به بعد ازالة اللبان.

نقوم بوضع ملعقة النشا في ماء اللبان ويجب أن يتم تقليبه جيداً.

نضع الخليط على النار ونستمر في التقليب إلى أن يبدأ في الحصول على قوام يشبه الكريمة.

بعد الحصول على هذا القوام تصبح الوصفة قابلة للاستخدام.

يتم بعد ذلك غسل الوجه جيدا.

نبدأ في توزيع الخليط على الوجه.

نترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

نبدأ في غسل الوجه بعد مرور هذه المدة.

يجب أن يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد اللبان الذكر