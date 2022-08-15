نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون واحد رخيص اعملي اكبر كمية من طحينة السمسم في البيت زي المصانع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طحينه السمسم من الوصفات التي ارتفعت معدلات البحث عنها، خاصة أن ألطحينه لها فوائد كثيرة، ومن المتعارف عليه لا يتم الاستغناء عن ألطحينه بجانب أطباق الأكل الشعبي، ونبحث دائما عن سر قوام طحينة السمسم مثل المصانع، فيكون قوامها سميك وطعمها مميز، كما أن السمسم لها مجموعة متنوعة من الفوائد لاحتوائه على الحديد الذي يحمي من الأنيميا، والكلسيوم المفيد لبناء العظام والأسنان خاصة للأطفال، حيث تجد الكثير من الشيفات قاموا بعمل ألطحينه بالسمسم في المنزل وكشف سر المصانع بإعادة وذلك بمكون واحد فقط عندما يتم إضافة علي السمسم سوف تحصلي على كمية كبيرة، يمكنك حفظها في الثلاجة لفترة طويلة.

مكونات طحينه السمسم

كوبان من السمسم الأبيض النقي.

كوبان من زيت الذرة.

رشه ملح أبيض.

مكونات ألطحينه البيضاء

ثلاث ملاعق كبيرة من طحينه السمسم.

ربع كوب خل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب ماء دافئ.

100جرام زبادي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

فصين من الثوم المهروس.

ملح.

نصف ملعقة.

صغيرة من الكمون.

طريقة عمل طحينه السمسم في المنزل

طحينه السمسم من الوصفات التي يمكن استخدامها في عدد كبير من الوصفات حيث يمكن إعداد الطحينية البيضاء منها مثل المطاعم الكبيرة في المنزل

يتم تحميص السمسم في الفرن أو في الميكروويف لمدة ثلاثين ثانية.

ثم نقوم بوضع كوبان من الزيت علي النار حتي يصبح دافئ.

ثم نقوم بطحن السمسم في الآلة المخصصة لطحن البهارات.

بعد أن يصبح قوام السمسم ناعم نقوم بوضعه في الخلاط.

نضع رشه من ملح الطعام ويتم أضافتها كمادة حافظة للطحينه

نضيف الزيت تدريجياً على السمسم مع الاستمرار بالخفق.

ثم تقلب جيدا يدويا بالملعقة ونضيف باقي كمية الزيت.

نخفق مرة أخرى باستخدام الخلاط للتأكد من خلط السمسم بالزيت جيدا.

وبعد أن نصل إلى قوام ألطحينه المفضل نبدأ بعملية الحفظ.

نقوم بتفريغ محتويات ألطحينه داخل برطمان جاف.

نحكم غلق البرطمان ويتم وضعها داخل الثلاجة.

نستخدم منها حسب الحاجة.

كما يمكنك الاحتفاظ بها في الفريزر.

عمل الطحينة البيضاء

الطحينة البيضاء من الوصفات التي لا تحتاج إلى وقت طويل أو مجهود لإعدادها