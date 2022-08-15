نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعجني واخبزي أشهى المخبوزات من العجينة القطينة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحب أغلب الأشخاص في عمل المعجنات أن يقوموا باستخدام أسهل الطرق التي توفر عليهم بذل مجهود وطاقة كبيرة في صنعها، ولذلك فقد تم ابتكار عجينة المخبوزات القطنية أو اليابانية والتي تعتبر بمثابة الذراع الأيمن لكل الأشخاص المهتمين بالمعجنات والوصفات الخاصة بها، وبناءا على ذلك فقد كانت التساؤلات الخاصة بطريقة صنع هذه العجينة كثيرة وعليه فقد قررنا أن نعرض عليكم أهم المكونات التي يتم بها صنع هذه العجينة كما أننا سوف نعرض عليكم كل الخطوات الخاصة بالتحضير.

مكونات العجينة القطنية

تصنع هذه العجينة من مكونات بسيطة للغاية توجد في كل بيت من البيوت وعلى الرغم من أن هذه المكونات يستطيع كل الأشخاص أن يجدوها في بيوتهم إلا أنه يجب أن يتم ضبط المقادير الخاصة بها أثناء صنع هذه العجينة وإلا فإن الوصفة سوف تفشل ولن تعطي نتائج مرضية لك، وتتمثل مكونات هذه العجينة في التالي:

3 كوب دقيق أبيض.

2 ملعقة بيكنج بودر.

كيس خميرة فورية.

3 ملاعق لبن بودرة.

ملعقة سكر كبيرة.

½ ملعقة ملح.

½ كوب زبدة.

ماء دافئ.

خطوات صنع العجينة القطينة في البيت

يعتبر تحضير العجينة القطنية في البيت من أسهل الأمور التي يمكن لكل الأشخاص المبتدئين في هذا المجال أن يقوموا بها لكي تساعدهم في الوصفات التي يقومون بتحضيرها، وعلى الرغم من أن هذه العجينة يتم الاعتماد عليها في عمل الكثير من الوصفات إلا أن طريقة إعدادها بسيطة للغاية حيث أنها لا تحتاج منك سوى القيام بهذه الخطوات:

نحضر وعاء.

نضع في الوعاء خميرة وسكر ونصف كوب من الماء الفاتر.

نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر إلى وعاء أخر.

نقلب المكونات بشكل جيد.

نضيف إلى المكونات السابقة الزبدة ونقلبهم معا.

نضيف كمية الخميرة إلى المكونات السابقة ونضيف بعض من الماء الفاتر إليها.

نبدأ في التقليب والعجن مرة أخرى.

نقوم بتغطية العجين بشكل جيد لكي يختمر.

بعد ذلك نأخذ العجين ونعجنه مرة أخرى لفترة لا تقل عن خمس دقائق.

نغطيه مرة أخرى ونتركه لمدة لا تقل 60 دقيقة.

نبدأ في تقطيع العجين على شكل كرات.

يمكن أن يتم استخدام هذه العجينة بالطريقة التي ترغب بها بعد ذلك.

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