قرص واحد لتطويل الشعر لكعب الرجل وتكثيفه بسرعة الصاروخ من أول استعمال

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عمر شويل - جدة قرص واحد لتطويل الشعر لكعب الرجل، الشعر يظهر جمال المرأة فلذلك تهتم بصحته وتحلم بالوصول لشعر مميز وطويل خالي من أي مشاكل، فالشعر الطويل والكثيف حلم كل فتاه ولكي تحصلين على شعر مميز يجب الاهتمام بالتغذية الصحية، والبعد عن كريمات الشعر واستخدام الزيوت والكريمات الطبيعية الخالية من أي مواد كيميائية ضارة بالشعر، وسوف نوضح لكم قرص واحد لتطويل الشعر وتكثيفه.

قرص واحد لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ

المكونات

6 حبات من الأسبرين.

كوب من الماء الدافئ.

كربونات الصوديوم.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك طحن الأسبرين جيداً ثم قومي بإضافة الماء الدافئ ثم قومي بإضافة القليل من كربونات الصوديوم، نقوم بتدليك الشعر وتوزيع المحلول على كل الشعر من الجذور وحتي الأطراف، نترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة، ثم عليك غسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوعية شعرك.

الخلطة الهندية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة

المكونات

بيضة.

أسبرين.

عسل.

فازلين.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك إحضار وعاء وضعي البيض ثم أضيفي العسل واخلطيهم جيداً، ثم قومي بإضافة الأسبرين والفازلين عليك خلط المكونات حتي تمتزج، قومي بفرد الشعر وتوزيع الخليط على فروة الرأس، اتركي الخليط لمدة ساعتين ووضع فوطة مبللة بالماء الساخن، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو والماء الفاتر وستساعد هذه الوصفه لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعه.

أسرع وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

عليك إحضار أقراص الأسبرين مع عصير الليمون، قومي بخلط المكونات جيداً ووضع القليل من المرطب، قومي بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، اتركي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة مع التدليك ثم قومي بغسل شعرك باستخدام الماء الفاتر وشامبو خالي من الكبريت حتي لا يسبب أضرار للشعر، ويجب الاستمرار على هذه الوصفة مرتين بالأسبوع وسوف تحصلين على نتيجة سريعة، ويجب الاهتمام باستخدام الوصفات الطبيعية الفعالة والبعد عن كريمات تطويل وفرد الشعر التي تتسبب في تساقط الشعر وتقلل من نمو الشعر وطولة، فالشعر يحتاج إلي عنايه كبيرة حتي يكون صحي وطويل ولامع، ويجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في الحصول على شعر طويل وكثيف.

الشعر يحتاج أهتمام كبير وتغذية حتي يصل الطول الذي ترغبين فيه، فيجب استخدام المواد الطبيعية من زيوت عطرية مفيدة للشعر وتقوي وتساعد في نموة وطولة، والبعد عن استخدام المواد الكيميائية التي تعمل على تساقط الشعر، ويجب البعد عن كوي الشعر واستخدام البروتين والكيراتين الذي يسبب تلف الشعر على المدي البعيد من استخدامها.