نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعى خلطة كريم ميبو والنشا وتمتعى بإطلالة جذابه لبشرة نضرة وصحية عالطول في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن كريم ميبو يستعمل في علاج الحروق والجروح التى تتواجد على البشرة، كما أنه يمكن ادخاله فى العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية لتبييض وتفتيح البشرة، فهو الحل الامثل للتخلص من اسمرار البشرة ومعالجتها بشكل جيد، خاصة البشرة الحساسة فهى تحتاج إلى مستحضر تجميلى آمن تماماً يعطى مظهراً طبيعياً بدون اى اثار جانبيه، لهذا ينصح باستخدام هذا المستحضر الفعال لتفتيح وتوحيد لون البشرة، فهو غير مكلف ومضمون جدا ولا يتسبب فى اى أضرار جانبية خطيرة على صحة البشره، ومن أكثر الخلطات الطبيعية السحرية التى أثبتت قدرتها العجيبة فى تبييض وتفتيح البشره هى خلطة كريم ميبو والنشا التى تعتبر نقلة فى عالم التجميل والعنايه بالبشره والجسم، فإنة كريم منتشر في أنحاء العالم لقدرته العجيبة فى علاج الكثير من الأمراض الجلدية الخطيرة التى تصيب البشرة، والاستغناء عن الجلسات الطبيه التى تكلفنا الكثير والكثير من المال والوقت المهدور فى الذهاب الى الصالونات التجميلية والطبية، وعمل الليزر الذى يترك أثراً سلبياً فى عملية اخفاء الجروح والحروق، فمن الممكن تحضير خلطه كريم ميبو والاستفادة من فوائدها العجيبة فى تحسين وتجديد خلايا البشره، فإنة كريم بعمل على ترطيب وتنعيم البشرة وتغذيتها بعمق لاظهارها نظيفة جدا وصحية، التخفيف من معاناة الاحمرار والالتهابات الجلدية بعد إزالة الشعر الزائد، حماية البشرة من أشعة الشمس ومعالجة حروق الشمس وإزالة القشور السوداء والبقع الداكنة بصورة مذهلة، اخفاء الندوب وآثار حب الشباب، معالجة الهلات السوداء تحت العين، التخلص من التصبغات الجلدية، تجديد خلايا البشرة وشد التجاعيد والخطوط الرفيعة من أول إستعمال ، فهو كريم يحتوى على شمع العسل وبعض الزيوت الطبيعية المذهلة التى تعمل على محاربة جفاف البشرة وحمايتها من التشققات الجلدية، ويظهر البشرة باللون الابيض الناصع من اول استعمال .

خلطة كريم ميبو لتبييض البشرة

مكونات خلطة كريم ميبو والنشا لتفتيح البشره ;

2 ملعقة من كريم ميبو

2 ملعقة من زيت الزيتون

2 ملعقة من النشا

2 ملعقة من زيت جوز الهند

2 ملعقة من ماء الورد

طريقة استخدام خلطة كريم ميبو لتفتيح البشره

اولا نحضر علبة فارغة مناسبة لكمية الكريم وتكون لها غطاء محكم لدمج المكونات بها، ثم نقوم بوضع كريم ميبو والنشا وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وماء الورد ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط متجانس تماماً، ثم ناخذ كميه مناسبه يتم توزيعها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، يكرر استعمال هذه الخلطة يوميا للحصول على بشرة نضرة وبيضاء خاليه من اى اسمرار أو بقع داكنة، ينصح لاصحاب البشرة الحساسة تجربة كريم ميبو والنشا قبل الاستخدام لتفادي أي تهيج للبشرة .