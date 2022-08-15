نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقه لتحضير الحلاوة الطحينية في البيت بمقادير مظبوطة والطعم رائع مثل الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الحلاوة الطحينية البيتى، فى فصل الصيف يفقد جسم الإنسان الكثير من الفيتامينات و البروتين بسبب شدة الحرارة، ولذلك تحرص جميع الأمهات والسيدات على تقديم الوصفات والمقبلات التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة، ومن أكثر المقبلات المغذية التي تحتوي على فيتامين كبيرة جداً هي الحلاوة الطحينية وهذا لأن الحلاوة مكونها الأساسي هو السمسم والحليب البودر، ولذلك تحرص الأمهات على تقديم الحلاوة الطحينية على مائدة الطعام كمقبلات في الإفطار والعشاء وتحضيرها في السندوتشات، ولأن شرائها من الخارج أصبح مكلف الثمن جداً حرصنا على تقديم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي بقوامها المضبوط مثل الجاهز.

مقادير الحلاوة الطحينية البيتي

من أكثر الأشياء التي تبحث عنها جميع الأمهات وربات البيوت بشكل دائم هي الوصفات المغذية التي تعطى لابنائها وأفراد أسرتها الطاقة والحيوية ومن أكثر المقبلات التي تمد الجسم بالطاقة هي الحلاوة الطحينية وهذا بسبب مكونات تحضيرها المكون الأساسي هو السمسم ويحتوي السمسم على قيم غذائية كبيرة جدًا وسنقدم لكم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي، المكونات هي:

كوب ونصف من السكر البودر المنخول.

رشة من الفانيليا.

كوب ونصف من الحليب البودرة المنخول.

كوب من الطحينة السائلة الخام.

إضافات

كوب بندق أو فستق حلبي مجروش خشن أو نصف كوب من الفول السوداني المجروش.

2 ملعقة من الكاكاو.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية

تعد الحلاوة الطحينية من الأشياء الهامة التي لابد من توافرها في المنزل دائما وتقديمها على مائدة الطعام بالأخص على العشاء وفي الإفطار، ولكنها أصبحت مكلفة الثمن جداً على الجميع، ولذلك بدأت جميع النساء و الأمهات بالبحث عن طريقة تحضيرها من المنزل، فهي سهلة جدًا في التحضير ولن تأخذ منك مجهود، الطريقة هي:

في البداية نقوم بنخل الحليب البودر قبل التحضير، ثم نضع الحليب في طاسة على نار هادئة جدًا.

نقلب الحليب البودر لكي يتحمص الحليب ويأخذ اللون الذهبي الفاتح جدا، هذه الخطوة ستجعل طعم الحلاوة الطحينية رائع جداً.

بعد ذلك نقوم بنخل السكر البودر ونضعه في وعاء كبير.

ثم نضيف الحليب البودر المحمص ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.

نسكب الطحينة الخام السائلة على المكونات بالتدريج مع التقليب المستمر باليد.

نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام مثل حبات الرمل المبلل.

نأتي بقالب الحلاوة الطحينية النظيف ونقوم بتغليف القالب بورق نايلون.

بعد ذلك نأتي بنصف كمية البندق المجروش أو الفول السوداني ونقوم بوضعه في قاع القالب.

نسكب خليط الحلاوة في القالب فوق الفول السوداني ثم نضيف عليها الكمية المتبقية من البندق أو الفستق.

بعد ذلك نغلف وجه القالب بورق النايلون على الحلاوة

نضع قالب الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل.

بعد هذه المدة يمكننا أن نخرجها من الثلاجة ونقطعها

ثم نقدمها إلى الطعام ونضع المتبقي من الحلاوة الطحينية في الثلاجة مرة أخرى وبالصحة والهنا.

الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

تعد الحلاوة الطحينية من المقبلات الخفيفة جداً والمغذية التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا واصبح هناك الكثير من الأنواع والأطعمة التي تضاف إلي الحلاوة، ومن أحلى الإضافات التي يمكنك أضافتها هي الشوكولاتة كما أنها من الحلويات المحببه لدي الأطفال والكبار جدا، وطريقة تحضيرها لا تختلف كثيراً عن الطريقة العادية، و سنقدم لكم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة بالخطوات، المكونات هي:

كوب من الحليب البودر المحمص.

3 معالق من الكاكاو الخام.

كوب من السكر الأبيض.

رشه من الفانيليا.

كوب من الطحينة السائلة.

ملعقة من الزيت النباتي.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة

أصبح هناك الكثير من أنواع الحلاوة الطحينية والكثير من النكهات والأطعمة، وبعد أن قدمنا لكم طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي السادة بدون نكهات، سنقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة فهي تعد من أكثر الأنواع المحببه للأطفال، ويمكن إضافة المكسرات عليها لتزيد من قيمتها الغذائية، وطريقة تحضيرها بسيطة جدا وهي:

نقوم بوضع السكر والحليب البودر والكاكاو والفانيليا مع بعضهم حتى بمتزجا.

ثم نضيف الطحينة السائلة مع التقليب حتى يمتزجا المكونات وتتماسك.

نأتي بعلبة الحفظ ونقوم بتوزيع ملعقة من الزيت بداخله وهذا مهم لكى لا تلتصق، ويمكنك الاستغناء عن الزيت بوضع كيس من البلاستيك داخل العلبة.

ثم نسكب الحلاوة الطحينية بداخل العلبة ونقوم بالضغط عليها جيدًا لكى تتماسك مع بعضها.

يمكنك أيضًا إضافة ربع كوب من المسكرات المحمصة و المجروشة في قاع العلبة وعلى وجه الحلاوة الطحينية ستعطي لها طعم مميز وستزيد من قيمتها الغذائية جدا، ويمكن استبدال المكسرات بفول سوداني.

نغطي الحلاوة ونضعها في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك يمكنك إخراج الحلاوة الطحينية بالشوكولاتة من العلبة وقومي بتقطيعها وتقديمها للطعام بالصحة والهنا.

عند الحفظ لابد من تغطيه وجه الحلاوة الطحينية لكي لا تتكون طبقة جافة على سطح العلبة.

الحلاوة الطحينية

سنقدم لكم طريقة أخرى لتحضير بدون طحينة وهي:

2 كوب من السمسم المحمص.

كوب من الزيت.

2 كوب من السكر.

كوب من الدقيق.

2 كوب من الحليب البودر.

رشه من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية البيتي

أولا نقوم بتحميص السمسم نقوم بوضع 2 كوب من السمسم في طاسة كبيرة على نار هادئة.

نقلب السمسم بشكل دائم حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح، نحرص على أن يكون لون السمسم فاتح لا تجعليه يأخذ لون غامق لان هذا سوف يؤثر على لون الطحينة.

بعد ذلك نضع السمسم في الكبة ونقوم بضربه جيدًا حتى يختلط، نقوم بضرب السمسم ضربات متفرقة لكى يسهل طحنة، لا نضيفي إليه سوائل يتواجد به السوائل التي يحتاجها، مع الضرب سيتم طحنة.

ثم نضيف السكر و الحليب البودر و الملح و الفانيليا و الدقيق.

نضرب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا المكونات مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في علبه حفظ الحلاوة الطحينية ويغلق جيداً ويوضع فى الثلاجة لمده 6 ساعات حتى تتماسك.

اسرار نحاج الحلاوة الطحينية

سنقدم لكم بعض الأسرار والنصائح التي تساعدك في تحضير الحلاوة الطحينية من المنزل بالطريقة المظبوطة، والتعليمات هي:

لابد أن يكون السكر بودر لكي لا تشعرين به أثناء تناول الحلاوة لذلك إذا كان لا يتوفر لديك سكر بودر قومي بطحن السكر في الكبه سيصبح بودر.

يفضل استخدام نوع حليب بودر جيد لكي تحصلين على طعم الحلاوة الطحينية الأصلي، كما أنه سيوثر جدا على طعم وجودة الحلاوة.

نحمص الحليب البودر على نار هادئة جدًا لكي لا يحترق ونحرص على أن نقلبه بشكل دائم لكى لا يحصل على اللون البني وهذا سيؤثر على لون الحلاوة فقط يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

أتركي الحلاوة الطحينية في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، لا تخرجيها من علبه الحفظ قبل هذه المده لكي تحصلين على القوام المطلوب وتتماسك مع بعضها.

إذا كنت تريدين إضافة مكسرات أو فول سوداني، قومي بتحميص المكسرات قبل وضعها ويفضل تكسيرها لتصبح مجروشة ثم توضع على الحلاوة ونضغط عليها.

من الأفضل أن تقومي بتعقيم علبة حفظ الحلاوة الطحينية قبل الاستخدام لكى لا تفسد الحلاوة، قومي بوضعها في ماء دافئ لمدة 5 دقائق، ثم قومي برفعها من الماء وتركها حتي تجف تماما من الداخل، لا تقومي بتجفيفة بيدك لكي لا تتلوث، وبهذه الطريقة يمكنك حفظ الحلاوة الطحينية في الثلاجة لفترة طويلة.

فوائد الحلاوة الطحينية

هناك بعض الوصفات التي ينصح بهم الأطباء وخبراء التغذية دائما وهذا لأن هذه الوصفات تحتوي على قيم غذائية كبيرة ومن ضمن هذه الوصفات هي الحلاوة الطحينية، أهم فوائدها مايلي:

تعمل على تنشيط الذاكرة وخلايا المخ والتركيز بشكل أكبر.

تعطي للجسم طاقة و حيوية ونشاط.

كما أنها تساعد علي تنشيط الخلايا والانسجة وهذا يساهم في فعالية وظائف الخلايا.

الحلاوة الطحينية تحتوي على الكاليسوم الذي يفيد جسم الإنسان، ولذلك يفضل تناول الحلاوة الطحينية على الإفطار لكي تساعد على التركيز والحيوية.

تقلل من خطر الإصابة بتصلب الشريين وهذا لأنها تحتوي على مادة السيسامول.

كما تحتوي الحلاوة الطحينية على كمية من الزيوت التي تساعد على التقليل من أعراض الإمساك.

كما أن الحلاوة الطحينية مفيدة جدا للجهاز الهضمي وتساعد على الهضم.

كما أنها تقلل من ظهور التهابات اللثة او التقرحات التي تتعرض لها اللثة، بوضع قطعة من الحلاوة الطحينية ومدغها ستساعد على التأم الالتهابات سريعاً.

ايضا هي مفيدة للمرضى الذين يعانون من الربو والضيق التنفس وذلك لأنها يوجد به المغنسيوم المتواجد في السمسم.

كما تقضي الحلاوة الطحينية على الديدان التي تتواجد في الأمعاء.

تقلل من الإصابة بالالتهابات المفاصل.

ينصح الأطباء الحوامل الإكثار من تناول الحلاوة الطحينية لما فيها من فوائد، وكذلك النفسة لكي تعوض ما فقدته أثناء الولادة وهذا لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك.

اضرار تناول الحلاوة الطحينية

بعد أن قدمنا لكم الفوائد الغذائية التي تتواجد في الحلاوة الطحينة وماذا يحدث في جسم الإنسان بعد تناولها، سنقدم لكم الإضرار التي قد تشكلها وهي: