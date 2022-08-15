خلطة مذهلة لتبييض الوجه واليدين سريعا نتيجة فورية

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عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكم أفضل وصفة لتبييض الوجه والرقبه، هناك عدد كبير من مشاكل البشرة التي تواجه السيدات بشكل خاص، وتمثل لها حالة نفسية سيئة، منها التجاعيد، النمش، البثور، حب الشباب، الإسمرار، فظهور الوجه بالكثير من البقع يشعر الكثيرمن السيدات بالاحراج حيال ذلك الأمر ، ويرجتذلكللكثيرمن الاسباب منها استخدام الكريمات الكيميائيّة التي ترهق الجلد أكثر، فينبغي أن نستخدم طرق غير ضارة بالبشرة، لذلك نقدم لكم افضل وصفات تفتيح البشرة المثالية، كما نود أن نقدم أيضاً وصفة لتبييض الركب والاكواع في اسبوع واحد فقط.

خلطة لتبيض الوجه في يوم

وصفة بالالوفيرا لتبييض الوجه:

تعرف الالوفيرا بأنها مرطب طبيعي للوجه والبشرة بشكل عام، وأثبتت فاعلية كبرى في تفتيح البشرة، لأنها تعمل على إزالة التصبغات الجلدية، نظرا لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

كيف تستخدم وصفة الالوفيرا؟

● جهزي سيدتي ورقة من نبات الصبار.

● استخلصي سيدتي جل الألوفيرا من الصبار جيدا.

● قومي سيدتي بتدليك وجهك بالجل المستخلص.

● اتركي الجيل على وجهك لمدة تصل إلى ربع ساعة.

● اشطفي وجهك بالماء الدافئ، وجففيه جيدا.

● تكرر الوصفة، بشكل يومي لحين أن تحصل على درجة عالية من التفتيح.

● ينصح بتطبيق الوصفة مساءا.

وصفة لتبيض الوجه من اول مرة

إليكم الوصفة السحرية، التي تخلص من مشاكل البشرة الداكنة مع وصفة سريعة لتفتيح الوجه بالكركم:

مكونات الوصفة:

● عدد ملعقة واحدة من الكركم البودرة.

● عدد نصف كوب من لبن الزبادي.

طريقة تحضير الوصفة:

● في وعاء مناسب، يتم خلط الكركم مع اللبن الزبادي، ويمزجان سويا.

● يتم فرد الخلطة على الوجه تماما، وتترك لمدة ربع ساعة، ثم تشطف بماء فاتر.

● جففي وجهك جيدا.

● مع الاستمرار في استعمال الوصفة ستحصلين سيدتي على بشرة ناصعة البياض.

ماسك العسل والزبادي لتبييض الوجه:

● هناك أيضا وصفات طبيعية تمنحك بياض لا يقارن، اتبعي سيدتي استعمال وصفة العسل والزبادي، وذلك بخلط مقدار ملعقة صغيرة زبادي، مع مقدار ملعقة صغيرة عسل، يقلبان جيدا، ومن ثم يفرد الخليط على الوجه والرقبة جيدا.

● يترك الخليط على الوجه لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على وجه التقريب.

● يشطف الوجه والرقبة جيدا.

● كرري الوصفة إلى أن تحصل على ما ترغبين به في تفتيح الوجه والرقبة.

وصفة الملح لتفتيح البشرة

مع وصف الملح التي تهمل على ازالة الطبقة الغامقة المتراكمة على الجلد ستجدين بشرة يديكي افتح عدة درجات من خلال مقشر الملح، عن طريق اخذ ملعقة كبيرة من الملح مع قطراتمن الماء، وفرك اليدين بها لعدة دقائق ثم يترك لمدة ربع ساعة قبل ان يشطف بالماء البارد كرري الوصفة يوم وراء يوم.

وصفات لتفتيح الوجه والرقبه في ساعة

مع تلك الوصفة التي تمنحك بشرة افتح في ساعة وهي وصفة النشا التي حققت نتيجة مذهلة من اول استخدام فقط من خلال ملعقتان من النشا يضاف ليهم قطرات من عصير الليمون ويمزج الخليط جيدا ويوزع على الوجه والعنق واليدين، ويترك حتي يجف لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يشطف بالماء البارد، عليكي بالمواظبة على تلك الوصفة مرة كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة اليقطين لتفتيح البشرة

مع وصفة اليقطين ستحصلين على وجه ابيض مشرقا من خلال اتباعها، فقط عليكي غلي كمية من مهروس اليقطين ثم يهرس جيدا ويضاف عليه ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل ثم يوضع في الخلاط ويضرب جيدا ثم يوزع على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة حتي تتشربه البشرة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي المواظبة على تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع لنتيجة مبهرة، كما يمكن استبدال الحليب بماء الورد في حالة تحسس البشرة من الحليب واتبع نفس ذات الخطوات السابق ذكرها.

وصفة المطاطم لتفتيح الوجه

من أكثر الوصفات الفعالة في تفتيح الوجه والرقبه واليدين هي خلطة الطماطم والنشا التي تلعب دورا هاما في تبييض الوجه من خلال خلط كمية من الطماطم «البندورة» ويضاف عليها نصف ملعقة من النشا وبعد مزج المكونان يوزع على الوجه والرقبة باستخدام قطعة قطن نظيف او بيديكي، ويترك لبعد مرور نصف ساعة وبعدها يشطف بالماء.

وصفة الخيار لتفتيح البشرة سريعا

مع وصفة الخيار المذهلة في تفتيح البشرة خلال يومين فقط كل ما عليك هو خلط كميه من عصير الخيار و يضاف اليها ملعقتين من الزبادي وتختلط جيدا حتى يصبح لديك مزيج متجانس ثم يوزع الخليط على الشعر والرقبه واليدين ويترك القناع لمدة نصف ساعة ثم يشطف بعدها بالماء الفاتر تكرر تلك العملية مرة من كل أسبوع لنتيجة مذهلة.

النشا مع الليمون لتبييض الوجه

النشا والليمون من أكثر الوصفات الفعالة في تبييض الوجه والرقبة وتفتيح اليدين أيضا، حيث يعمل النشا كمقشر طبيعي للبشرة والليمون يساعد في عملية التفتيح، من خلال خلط ملعقتان من عصير الليمون مع ملعقتان من النشا وبعد الدمج تماماً يوزع المزيج على. الوجه واليدين مع التدليك ثم يترك لمدة 40 دقيقة لكي يجف تماما وبعد ذلك يشطف بالماء الفاتر.

الزبادي لتفتيح البشرة

مع وصفة الزبادي ستصبح بشرتك افتح عدة درجات كونها تساعد في تبييض البشرة، كما تساعد في إخفاء العيوب من نمش وبقع داكنة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبادي .

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نمزج المكونات معا جيدا في وعاء صغير ثم نوزع الخليط على الوجه جيدا من خلال قطعة قطن نظيفة، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.

وصفة العسل مع النشا لتبييض الوجه واليدين في اسبوع

من أفضل الخلطات الفعالة في تبييض الوجه واليدين سريعا هي وصفة العسل مع النشا، حيث يختص كل مكون من المكونان على تغذية البشرة والعمل في تفتيح البشرة لعجلها بشرة بدون عيوب، فبعد دمج ملعقة من كل مكون يتم توزيع الخليط على الوجه واليدين، وبعد مرور نصف ساعة يغسل الوجه بالماء الفاتر.

تبييض الوجه والرقبه في اسبوع

مع وصفة الطماطم والنشا ستصبح بشرتك ناعمة بيضاء، حيث يعمل النشا كمقشر طبيعي للبشرة بينما تحتوي الطماطم على خصائص مذهلة في تفتيح البشرة، من خلال جلب حبة من الطماطم ثم يتم قسمها لنصفين ثم نأخذ نصف الطماطم ونضع عليه ملعقة من النشا ويتم تمريرها على الوجه بلطف لدقيقة، من بعدها تترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل شطف البشرة بالماء الفاتر، تكرر العملية مرتين من كل اسبوع.

معجون الطماطم لتفتيح البشرة

تعتبر الطماطم من أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وجعلها أكثر حيوية ونضارة، وذلك بفضل خصائصها المذهلة التي تعمى سريعا على عباج مشاكى البشرة جميعها من نمش وتصبغات وآثار الحبوب، وحين توزيع نصف ملعقة من معجون الطماطم غلى البشرة يوميا ستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة اليقطين لتفتيح البشرة

من افضل ما تم استخدامه في الوصفاو ااطبيعية هي وصفة مهروس اليقطين الذي يخلط مع الحليب ليعطيكي نتيجة فعالة في تفتيح البشرة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مهروس اليقطين.

ملعقة من الحليب السائل.

ملعقة من مهروس الموز.

الطريقة

نخلط مهروس اليقطين مع الموز والحليب جيدا جدا.

نبدأ بتوزيع الخلطة على الوجه مع حركات دائرية رقيقة لكي تتشرب البشرة المزيج.

ننتظر بعد ذلك لمدة 60 دقيقة على الأقل قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، وتكرر العملية مرتين من كل أسبوع.

زيت الخروع لشد البشرة وتفتيحهة في وقت قصير

من اقوي الطرق الطبيغية التي تمنحك بشرة مشدودة بيضاءوخيوية ورطبة هي وصفة زيت الخروع الذي يقوم بفعاليته المذهل. على علاج مشاكة البشرة من بقع وندوب ونمشواسمرار وتصبغات، وذلك عن طريق توزيع يوميا ولمدة اسبوع كامل نصف ملعقة من زيت الخروع على البشرة وسترين النتيجة بنفسك.

وصفة الزبادي لتفتيح البشرة واليدين

تعتبر الزبادي أضل ما يمكن استعمالة في حالة تعرض البشرة للكثير من المشاكل حيث تعتب، الزبادي من اقويالوصفات الفعالة فيىعلاجمشاكل البشرة جميعها وذلك بفضل خصائصها المتعددة التي تغذي البشرة بعمق وتعمل سربعا على تفتيحها وازلة البقع الداكنة، حال توزيع يوم وراء يوم ملعقة صغيرة من الزبادي على الوجيه واليدين وسترين النتيجة بنفسك.

تعتبر الوصفات الطبيعية هي افضل الطرق لتفتيح البشرة واكثرها امان كونها لا ينتج عنها أثار جانبية مثال الكريمات الكيمائية، فتعمل الخلطات الطبيعية على اضافة عناصر تغذي البشرة بعمق لتجعلها أكثر حيوية ونضارة، وحال المواظبة في اتباع الوصفات الطبيعية التي اثبتت قدرتها الفائقة في تبييض الوجه والبشرة بشكل عام ستجدين نتيجة واضحة.