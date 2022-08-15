نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اظهرى جمال وجهك بحواجب عريضة وكثيفة باستعمالك خلطة القرنفل السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتعارف أن شكل الحواجب الكثيف يدل على جمال المظهر الخارجي للمرأة، فإن الحواجب الخفيفة المتناثرة تتسبب فى مظهر غير لائق أو شبابى للمرأة، فالكثير يلجأون إلى عمليات التجميل لزرع شعر الحواجب وانباتها، لاكن المواد المستخدمة فى هذه العملية تتسبب فى حساسية والتهابات على البشرة، ومن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظاهرة فراغات شعر الحواجب وإظهارهما بشكل خفيف ومتناثر، الافراط فى نتف الحواجب بالشمع أو الخيط، الشيخوخة والتجاعيد المبكره، بعض المستحضرات التجميلية الفاسدة التي تتسبب في تساقط شعر الحواجب، سوء التغذية، فتناول الطعام المتوازن الذى يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن يحسن بصيلات الشعر مثل فيتامين أ و ب والزنك والاميجا 3 وحمض الفوليك والحديد وفيتامين سي الموجود داخل الفواكه الطازجة واللحوم والأسماك، علينا اتباع نظام غذائي سليم لتجنب حدوث أى مشكله للشعر عموماً، فالكثير من النساء تهتم بمظهرها الجمالى ورسم الحواجب وإعطائها اللون الداكن لفترة طويلة بدون اى تعب أو مجهود يومى فى رسم وتصحيح الحواجب، فهى موضة عالمية اتخذتها المشاهير وانتشرت فى البلاد العربية لتعريض الحواجب، فهى هذا المقال نوضح كيفيه استخدام القرنفل المطحون لصبغ وتغيير لون الحواجب وتحسينها وتكثيفها بشكل سريع وسحرى عليكى أتباع هذه الخطوات التالية للحصول على شكل جذاب ومميز لشعر الحواجب .

طريقة تكثيف وصبغ الحواجب

مكونات صبغ وتكثيف الحواجب ;

1 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

نصف ملعقة صغيرة من الحناء

1 ملعقة زيت خروع

طريقة تحضير واستعمال صبغة الحواجب

اولا نقوم بإحضار وعاء مناسب لدمج المكونات الطبيعية، ثم نضيف القرنفل المطحون والحناء وزيت الخروع ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا، ثم يتم استعمال فرشاة صغيرة لرسم الحواجب بهذه الخلطة، وتترك لمدة 3 ساعات ثم نقوم بغسلها، تكرر هذه الطريقة 3 مرات أسبوعياً للحصول على شكل ولون جذاب للحواجب وإظهارها بإطلالة رائعة وعريضة فالفرنفل يعيد الكثافة واللمعان المطلوب للحواجب، والزيوت الطبيعية تساعد على انبات ونمو شعر الحواجب الخفيفة بصورة مذهلة، والحناء تعطى لون مميز جدا يدوم طويلاً حتى مع الغسيل المتكرر للوجه سوف تلاحظين بقاء الصبغة الطبيعية .