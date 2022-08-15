سواد 20 سنة هيختفى.. كريم نينجا من الصيدلية برخص التراب لتفتيح البشرة وشد التجاعيد كالقمر

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عمر شويل - جدة سواد 20 سنة هيختفى.. كريم نينجا من الصيدلية برخص التراب لتفتيح البشرة، كريم ميبو لتفتيح البشرة الغامقة من أفضل الكريمات التي يمكنك استخدامها لتفتيح البشرة وخاصة المحترقة من التعرض للشمس، حيث أن هذا الكريم يحتوي على مادة تعرف باسم بيتا سيتوستيرول، وهي فعالة جدًا في تجديد طبقات وخلايا البشرة، مما يمنحها لون أفتح ولكن هذا الكريم لا يستخدم لذلك فقط بل إن له العديد من المميزات الأخرى والفوائد التي يمكنك الحصول عليها من خلال استخدامه، فهيا بنا لنكتشف ما هي هذه الفوائد التي يمكنك الحصول عليها منه؟

سواد 20 سنة هيختفى.. كريم نينجا من الصيدلية برخص التراب لتفتيح البشرة

الكريم يمكنك شراؤه من الصيدلية في أي وقت مقابل حوالي 42 جنيه مصري، وأؤكد لك أن هذا الكريم مكون من مكونات طبيعية بالكامل منها شمع العسل وزيت السمسم وهذه المادة التي تم الإخبار عنها مسبقًا، ولذلك فهذا الكريم قادر تمامًا على إخفاء ندبات الجروح وعلاجها، وحتى تسكين الألم الناتج من التعرض للحروق، كما يحمي بشرتك من الفطريات والبكتيريا خاصةً لو كانت مجروحة، فالحقيقة أن هذا الكريم في الأصل مخصص للتعامل مع البشرة التي تعرضت للاحتراق أو الجرح، بالتالي فهو مناسب للاستخدام مع كل أنواع البشرة.

كيف يمكنني استخدام كريم ميبو لتفتيح بشرتي

الأمر بسيط جدا فيمكنك ببساطة الحصول على عبوة من الكريم من الصيدلية وتطبيقها على وجهك أو الأماكن التي تريدين تفتيحها بواقع مرتين يوميا، وحين دهان الكريم على الجلد لن تحتاجي إلى غسله بعد ذلك، فكل ما في الأمر أن جلدك يمتص بالكامل وفي خلال أسبوع ستنتهي مشكلة التصبغات لديك.

ستلاحظي أن المنتج متوافر تحت اسمين مختلفين في الصيدليات أولهما هو ميبو الذي نتحدث عنه، وهو متوفر في عبوة فيها خطوط ملونة وهو المحتوي على مادة البيتا سيسترول.

أما العبوة الأخرى فستكون بلون وردي ومتوفر تحت اسم ميبو سكار، ويختلف عن النوع الذي نتحدث عنه بأنه غني بجل الصبار بدلا من البيتا سيسترون، وفي الحالتين فالكريم مناسب لتفتيح البشرة والقضاء على مشكلة الجروح والحروق ولكن عليك اختيار النوع المناسب لك بعناية.

سلبيات استخدام كريم ميبو

قبل البدء في استخدام فيها هذا الكريم يجب أن تنتبهي إلى وجود بعض السلبيات فيه، منها: