نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفحم لازالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الفحم لازالة الشعر، خطوات إزالة الشعر من خلال استخدام الأدوات التقليدية معظمها متعبة جدا، حيث تشعر معظم الفتيات بآلام الشديدة عند استخدام السويت أو الشمع في إزالة شعر الجسم، وخاصة عند المعاناة من شعر الجسم الزائد، فهذا يعد مشكلة كبيرة لكل فتاة، لذلك يبحثن عن بدائل الأدوات التقليدية في إزالة الشعر، وعند البحث نجد أن الفحم من أكثر الأدوات الممتازة والسريعة في إزالة شعر الجسم، فهي يخلص الجسم من الشعر الزائد ويعيد للبشرة جمالها وبياضها، لذلك يبحث الجميع عن طريقة استخدامه، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة شعر الجسم بالكامل من خلال استخدام مكون الفحم الغير مكلف.

وصفة الفحم لازالة الشعر الزائد

الفحم يحتوي على خصائص تساهم في التخلص من شعر الجسم الزائد دون الشعور بآلام، كما إنه غير مكلف ويساهم في تفتيح لون البشرة بعد إزالة الشعر، لذلك تبحث الفتيات عن مكوناته، حيث أنه لا يمكن للفتاة ترك شعر الجسم الزائد دون إزالته، ويمكن استخدام الفحم في جعل البشرة بيضاء ونقية وخالية من أي شعر زائد أو أتربة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

قطع من الفحم.

سويت أو شمع.

طريقة تحضير وصفة الفحم لازالة الشعر

تعتبر طريقة عمل الفحم لإزالة شعر الجسم الزائد من الطرق البسيطة والسهلة، والتي يتم استخدامها بكل سهولة في إزالة شعر الجسم الزائد دون الشعور بآلام، ويمكن استخدام الفحم في إزالة الشعر من خلال إتباع ما يلي.

أولاً يتم وضع قطع الفحم على النيران حتى يتحول إلى رماد.

يترك رماد الفحم حتى يبرد تماماً.

يتم تنظيف بشرة الجسم بفوطة نظيفة.

بعدها يتم توزيع رماد الفحم على البشرة.

يترك الفحم على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم فرك البشرة وإزالة الشعر عكس الاتجاه.

يتم تنظيف البشرة بعد إزالة شعر الجسم بالكامل.

لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد الفحم للبشرة

يساهم في إزالة شعر الجسم الزائد.

يجعل بشرة الجسم بيضاء وخالية من أي تصبغات.

يعيد للبشرة بمعانيها وبياضها الطبيعي.

يساعد على تنظيف البشرة والتخلص من الروائح الكريهة.

قد ذكرنا لكم طريقة إزالة الشعر الزائد باستخدام وصفة رماد الفحم حيث أن رماد الفحم يعمل علي تقليل نمو الشعر الزائد كما أنه يعمل علي إزالة الشعر بكل سهولة وبدون ألم وهذا لأن أغلب السيدات تبحث عن طريقة لإزالة الشعر الزائد بالفحم فيمكن استعمال وصفة الفحم التي تعمل علي القضاء نهائيا من الجذور