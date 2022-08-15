كنز البقدونس والنشا معجزة لشد تجاعيد الوجة وتفتيح البشرة مثل الكوريات وتحدى

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عمر شويل - جدة كنز البقدونس والنشا معجزة لشد تجاعيد الوجة وتفتيح البشرة، فعال بدرجة كبيرة، بحيث أن هذه المكونات هي الأفضل في العناية بالبشرة ليس فقط من أجل التفتيح ولكن كذلك من أجل الترطيب وإصلاح مشاكل البشرة والتخلص من أي تجاعيد أو خطوط دقيقة قد تتواجد فيها، فكيف يمكنك صنع هذا الكريم وما هي الفوائد المتوقع استخلاصها منه، ولم علينا اختياره خصيصًا عما يتوافر من كريمات غيره؟ هذا ما سيتم التحدث بشأنه اليوم.

كنز البقدونس والنشا معجزة لشد تجاعيد الوجة وتفتيح البشرة

مكونات بسيطة تمنحك الكثير من الفوائد التي ترغبين في الحصول عليها والاستمتاع بها، ومن هذه المكونات ما يلي:

جلسرين سائل.

كريم مرطب للجلد ( مثل بانثينول).

نشا.

زيت جوز الهند.

بقدونس مفروم.

فيتامين د في هيئة كبسولات.

زيت زيتون.

الطريقة:

في وعاء مناسب بالنسبة للحجم ابدئي بوضع الكريم الذي اخترته مع الجلسرين وامزجي فيما بينهما.

قلبي معهما زيت جوز الهند، واستخدميه بنسبة بسيطة.

استمري بخلطهما سويًا حتى يظهر لك منتج شبيه بالكريم في قوامه وهيئته.

في وعاء آخر ضعي البقدونس المفروم وعليه النشا، على أن يكون مفرومًا بالكامل.

بعدها ضعي البعض من زيت الزيتون واخلطي الجميع بعناية.

أضيفي الكبسولة المحتوية على الفيتامين على الخليط، وبعدها استمري بالتقليب دون انقطاع.

ضعي بعدها مزيج الكريم والجلسرين، واخلطي مرة أخرى.

خذي الخلطة، ووزعي بعضها على وجهك والمناطق المطلوب تفتيحها.

ارتاحي حوالي 30 دقيقة، ثم ابدأي بغسل وجه بماء مائل للدفء.

الوصفة تستخدم كل 24 ساعة بدون قلق من تأثيرها على البشرة.

فوائد كريم البقدونس والنشا للبشرة