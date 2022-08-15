موضة الحواجب في 2022, وازاي تعمليهم بالخطوات

موضة الحواجب السنة دي هي الحواجب المصقولة او اللي بتكون الشعيرات بتاعتها متسرحة لفوق وشكلها طبيعي اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على خطوات عمل الحواجب بالطريقة دي.

موضة الحواجب:

الطريقة دي على الرغم من انها من افضل الطرق للحواجب الكبيرة الكثيفة ، ولكن هي مناسبة كمان للبنات اللي حواجبهم خفيفة وعايزين يظهروها ممتلئة اكتر وكثيفة.

خطوات عمل الحواجب المصقولة بنفسك في البيت:

الخطوة 1: سرحي شعر الحواجب

باستخدام فرشة الحواجب ، ابدأي سرحي شعر حواجبك لفوق ، الطريقة دي هتساعدك تشوفي كل الاماكن اللي محتاجة تمليها ، ولو عندك شعر حواجب زيادة تقدري تستخدمي مقص وفرشة لتشكيل الحواجب.

الخطوة 2: استخدام قلم الحواجب

باستخدام قلم تحديد الحواجب مناسب للون شعر حواجبك ، ابدأي ارسمي على طول الجانب السفلي من قوس الحواجب.

الخطوة 3: املي الحواجب

بعد كده ابدأي املي باقي فراغات الحاجب من قدام بالفرشة ، بحيث ان الحاجب يطلع في النهاية بشكل طبيعي مش مرسوم ومتحدد زيادة عن اللزوم.

الخطوة 4: ادمجي كل حاجة مع بعض

سرحي حواجبك بالفرشة مرة تانية عشان تدمجي كل حاجة مع بعض ، وتعملي لوك طبيعي مثالي ، ممكن تستخدمي Spoolie brush للدمج.

الخطوة 5: ابراز الحواجب

عشان تبرزي حواجبك اكتر ، استخدمي الهايلايتر ، الخطوة دي هتبرز شكل الحاجب وتظهر اكتر ، ممكن تستخدمي هايلايتر سائل باللون العاجي على عضمة الحاجب باستخدام فرشة هايلايتر.

بالخمس خطوات البسيطة دي تكوني خلصتي رسم الحواجب.

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