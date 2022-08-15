نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم ميبو والفازلين للتفتيح والترطيب الفوري وشد تجاعيد الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والفازلين لتفتيح البشرة وإعادة لها حيويتها ونضارتها من جديد، ومن المتعارف عليه أن كريم ميبو من الكريمات التي تحتوي على فوائد عديدة، حيث يساعد على إزالة آثار الحروق وتجديد خلايا الجلد، في حين أن الفازلين يحتوي على فوائد كثيرة فهو يساعد على ترطيب البشرة وتغذيتها ونعومتها، لذلك تجد كريم ميبو والفازلين من الكريمات التي تبحث عنها الكثير من الفتيات، وبهذا السياق تجد أن هذا الكريم لا يسبب أي آثار جانبية بالبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير الكريم والفازلين لتفتيح البشرة وتنعيمها بكل سهولة ممكنة.

كريم ميبو والفازلين للتفتيح

يمكنك معرفة طريقة تحضير كريم ميبو والفازلين لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الموجودة بها، فهو مرطب قوي للبشرة ومبيض للاماكن الداكنة، يمكن استخدامه من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

كريم ميبو.

ماء ورد

معلقة من النشا.

القليل من عصير الليمون.

ملعقتين من الفازلين.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كريم ميبو والفازلين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

نحضر وعاء من الزجاج ونضع به ماء الورد بالإضافة إلى النشا، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يضاف بعد ذلك كريم ميبو وعصير الليمون مع الاستمرار في التقليب جيداً، ثم يتم إضافة الفازلين مع الاستمرار بالمزج.

نضع هذا الوعاء في طبق عميق به ماء ساخن ونقلب المكونات جيداً حتى يصبح القوام كريمي و متجانس.

يغسل الوجه بالماء جيداً للتخلص من الأتربة والدهون التي توجد عليه.

يوضع هذا الكريم على البشرة قبل النوم، ومن الضروري تدليك البشرة للاستفادة من هذا الكريم.

لاحظي النتيجة بعد استخدام الكريم.

يفضل تكرار وضع هذا الكريم يومياً من أجل الحصول على نتيجة سريعة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم ميبو والفازلين لتفتيح البشرة، حيث يعمل هذا الكريم على التخلص من البقع الداكنة وآثار الحبوب، بالإضافة إلى التخلص من آثار الحروق والندبات التي تظهر على البشرة، وبهذا سوف تحصل كل فتاة على بشرة خالية من العيوب والتصبغات التي تمثل لها إحراج كبير أمام الآخرين