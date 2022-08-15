نظفهم من بلاوى السنين.. اقوى مشروب لتنظيف القولون واخراج فضلات السنين مثل الاحجار واختفاء الامساك والانتفاخ فورا.. معجزة ربانية

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عمر شويل - جدة نظفهم من بلاوى السنين.. اقوى مشروب لتنظيف القولون ، يمكنك اللجوء إليه من أجل التمكن من إخراج كل الفضلات المتراكمة بداخل الأمعاء والقولون، وهذا الفعل من مسببات الراحة، خاصةً عند حدوث مشاكل الغازات والانتفاخات بالجسم، لأنها من المشاعر المزعجة التي قد تعيقك عن الاستمرار في حياتك والقيام بأنشطتك كما يجب، وبالتالي سنتعرف على أكثر من نوع من الأعشاب التي تستطيع تطهير معدتك وقولونك من خلالها لتنعم براحة أكبر.

نظفهم من بلاوى السنين.. اقوى مشروب لتنظيف القولون

يساهم الزنجبيل في تنظيف الجهاز الهضمي ورفع كفائته، كما أنه منظف طبيعي ممتاز للقولون والأمعاء،

ويمكنك تحضير مشروب الجنزبيل عن طريق ما يلي:

بعض من الجنزبيل المطحون ضعيه في كوب.

اسكبي عليه بعض الماء المغلي بعناية.

غطي الكوب لبعض الوقت، ثم اشربي المزيج لمرة بعد تناول الطعام.

يمكنك الاستمرار على تناوله مرة واحدة يوميًا.

مشروب النعناع لقولون نظيف

يفيدك النعناع في الحصول على قولون نظيف بفضل ما يمنحك إياه من زيت المنثول، وهو فيه تأثير مُرخي للأعصاب، لذلك يمكنك استخدامه على الماء المغلي وشربه بعد تناول الطعام مباشرة، بينما لا يجب الإكثار منه، ويكفي تناوله مرة واحدة بعد الغداء.

شاي البابونج لتنظيف القولون

وهو من أفضل أنواع الشاي، فهي زهرة تساعد على الحصول على الاسترخاء والراحة بوجه عام، وبالتالي فهي تحسن عمل الجهاز الهضمي وتسهل تخلصه من الفضلات المتراكمة فيه، كما أنه يطهره من من انتشار البكتيريا ويعطي شعور عام بالراحة، ويمكنك استخدامه بالطرق التالية:

الطريقة الأولى هي غليان الورود في الماء على أن تكون مغطاة أثناء الغليان.

أما الثانية فهي وضع الزهور في الماء المغلي وتغطيتها والانتظار لحوالي ربع ساعة ثم البدء بشربه.

مشروب الكمون لتطهير القولون

الكمون بوجه عام مريح جدا للجهاز الهضمي، كما أنه يساهم في التخسيس وتقليل الوزن، وهذا المطلوب بالرغم من أن طعمه قد يكون غير مستحب بالنسبة لكثير من الناس إلا أنه مفيد جدًا في تنظيف وتطهير القولون بصورة يومية وآمن تمامًا على الجهاز العصبي والهضمي، ويمكنك القيام بغليانه بالطريقة المعتادة ثم تناوله، ويمكنك أيضًا إضافته في الوجبات الخاصة بك.

مشروب القرنفل لقولون نظيف

للحصول على فوائد القرنفل بالنسبة للقولون يمكنك إضافته صحيحًا أو مطحونًا في الوجبات، كما يمكنك استخدام الزيت الخاص به أيضًا أثناء الطهو، بالإضافة للطريقة التي تم ذكرها، وتناوله بانتظام سواء على مدار اليوم بعد الوجبات أو في الصباح، ففي كل الأحوال فإن القرنفل يعطيك مناعة ضد تراكم الفضلات في القولون، مما يمنع مشاكل الانتفاخ والألم في المعدة وما إلى ذلك.