طريقة عمل اللحمة المشوية علي الفحم بطريقة المطاعم وبخطوات سهلة وغير مكلفة

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عمر شويل - جدة اللحمة المشوية من أكثر الأكلات المميزة التي يمكن تقديمها للضيوف والمناسبات فهي تتميز بطعمها الرائع المميز، وشكلها الشهي، كما أنها مفيدة جدًا لاحتوائها على عنصر البروتين الحيواني اللازم للجسم، وقد تهتم الكثير من النساء بالبحث عن خطوات عمل اللحم المشوية بالتتبيلة المميزة لها في المنزل، لذلك فقد جئنا لكم بطريقة تحضيرها بكل سهولة، تابعو معنا المقال للتعرف عليها.
اللحمة المشوية من اجمل الأصناف التي تقدم عادتًا في المناسبات مثل عيد الاضحى المبارك، أو في العزائم المختلفة لتعطي شكل رائع وطعم شهي على المائدة، ولذلك تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة تحضيرها بتتبيلة مميزة وبخطوات بسيطة مثل الجاهزة، تابعو معنا الان السطور القادمة وسوف نتعرف على طريقة تحضير اللحمة المشوية.
طريقة عمل اللحم المشوي على الفحم في المنزل
طريقة عمل اللحم المشوي على الفحم تتطلب عمل تتبيلة مميزة، وذلك لتعطي لها الطعم الشهي الرائع الذي يحبه الجميع، وخطوات تجهيزها كالاتي:
المكونات
- كيلو من اللحم الضاني مقطعة شرائح.
- ملعقة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسمر.
- ملعقتين من زيت زيتون.
- رشة مناسبة من الروز ماري.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة بابريكا.
- رشة من السماق.
- ملعقتين كبار من الزبادي.
طريقة التحضير
- احضري بولة عميقة مناسبة الحجم.
- أضيفي بداخل البولة الزبادي وزيت الزيتون.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدًا لكي تتجانس المكونات جيدًا.
- أضيفي إلى الخليط الملح، والفلفل الاسود، والروز ماري، والبصل البودرة، والبابريكا، والسماق.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا للحصول على التتبيلة المناسبة للحمة المشوية.
- أضيفي اللحم داخل التتبيلة واخلطيها بها حتى تغطى بها جيدًا.
- ضعي البولة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ويفضل أن تترك وقت أطول وذلك حتى تتشرب جيدًا بالتتبيلة فهذا قد يعطي لها مذاق أفضل كما أنها تصبح طريه بعد الشوي ولا تجف.
- اخرجي اللحم من الثلاجة بعد ذلك وتترك في الخارج لمدة نصف ساعة قبل بداية شويها.
- يمكن الآن تجهيز الشواية، قومي بوضع الفحم بها بعد إشعاله.
- رصي شرائح اللحم على الشواية، وتترك حتى يتغير لونها وذلك قد يستغرق مدة لا تقل عن ساعة.
- تقلب اللحمة على الوجه الآخر حتى تنضج من جميع الجهات.
- هكذا يمكن أخرج اللحمة من الشواية ويمكن تزينها برشة من البقدونس المفروم، وتوضع في أطباق التقديم ويتم تناولها بألف هنا وشفا.
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