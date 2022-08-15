نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللحمة المشوية علي الفحم بطريقة المطاعم وبخطوات سهلة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللحمة المشوية من أكثر الأكلات المميزة التي يمكن تقديمها للضيوف والمناسبات فهي تتميز بطعمها الرائع المميز، وشكلها الشهي، كما أنها مفيدة جدًا لاحتوائها على عنصر البروتين الحيواني اللازم للجسم، وقد تهتم الكثير من النساء بالبحث عن خطوات عمل اللحم المشوية بالتتبيلة المميزة لها في المنزل، لذلك فقد جئنا لكم بطريقة تحضيرها بكل سهولة، تابعو معنا المقال للتعرف عليها.

اللحمة المشوية من اجمل الأصناف التي تقدم عادتًا في المناسبات مثل عيد الاضحى المبارك، أو في العزائم المختلفة لتعطي شكل رائع وطعم شهي على المائدة، ولذلك تبحث الكثير من ربات المنازل عن طريقة تحضيرها بتتبيلة مميزة وبخطوات بسيطة مثل الجاهزة، تابعو معنا الان السطور القادمة وسوف نتعرف على طريقة تحضير اللحمة المشوية.

طريقة عمل اللحم المشوي على الفحم في المنزل

طريقة عمل اللحم المشوي على الفحم تتطلب عمل تتبيلة مميزة، وذلك لتعطي لها الطعم الشهي الرائع الذي يحبه الجميع، وخطوات تجهيزها كالاتي:

المكونات

كيلو من اللحم الضاني مقطعة شرائح.

ملعقة من الملح.

رشة من الفلفل الأسمر.

ملعقتين من زيت زيتون.

رشة مناسبة من الروز ماري.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة بابريكا.

رشة من السماق.

ملعقتين كبار من الزبادي.

طريقة التحضير