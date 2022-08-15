قنبلة للعرايس.. النشا والخل كنز لتفتيح وتقشير البشرة وشد التجاعيد وشك هينور زى البدر وهتبقى ملكة جمال

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عمر شويل - جدة خلطة قنبلة للعرايس.. النشا والخل كنز لتفتيح وتقشير البشرة ، تقشير البشرة بالنشا والخل هو ما تسعى إليه جميع السيدات، حيث يردن دائمًا الظهور بشكل مثالي وبشرة نقية خالية من البقع والتصبغات واثار الحبوب والكلف، إليكِ وصفة طبيعية وأمنة تمامًا تساعدك للحصول على بشرة نقية وصافية بدون استخدام المواد الكيميائية الضارة التي تتكون منها مستحضرات التجميل التي تباع لجمال ونضارة البشرة، كثرة استخدام المواد الكيميائية قد يؤدي إلى مشاكل للبشرة أكثر من الفوائد التي يعطيها لبشرتك لذلك عليكِ التوجه إلى الوصفات والمكونات الطبيعية التي لا تسبب أي أضرار.

خلطة قنبلة للعرايس.. النشا والخل كنز لتفتيح وتقشير البشرة

تتكون الوصفة من مكونات طبيعية تتواجد في كافة المطابخ ولا تتطلب الكثير من الأموال، غير أنها أمنة تمامًا لا تشكل أي أضرار أو آثار جانبية على البشرة لذلك عليكِ تنفيذ تلك الوصفة الفعالة لجمال بشرتك والتي تتكون من المعونات التالية:-

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ماء ورد لخلط المكونات وكمية حسب الحاجة.

ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير الوصفة

عليكِ خلط المكونات السابقة جيدا مع التقليب الجيد.

تأكدي من تجانس المكونات بشكل جيد مع استمرار التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

عليكِ فرد الخليط على الأماكن التي تريدين تقشيرها أو المصابة بالاسمرار أو علامات الحبوب والكلف.

إتركي الخليط على بشرتك حتى تجف تمامًا.

قومي بفرك الخليط في حركات دائرية حتى تمام تقشير البشرة.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر وسوف تلاحظين فارقًا كبيرًا على بشرتك.

عليك تكرار الوصفة بشكل روتيني للحصول على نتائج مذهلة ومستمرة.

فوائد النشا للبشرة

النشا من المواد الطبيعية التي تحمل كنزًا للبشرة ونضارتها، وأيضًا لا تسبب أي نوع من الضرر على البشرة.

تعمل النشا على تنظيف البشرة وزيادة نضارتها وحيويتها.

وحيويتها. تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات وأيضًا آثار حب الشباب.

كما أنها تحارب التجاعيد وعلامات تقدم السن وعلامات انكماش الجلد التي قد تظهر مع التقدم في العمر.

كما تساعد على التخلص من الكلف و اسمرار البشرة والتخلص من أي آثار الحبوب.

يمكنك تكرار وصفة النشا والخل مرتين كل إسبوع حتى تحصلين على نتائج مبهرة ومستمرة.

وصفة الخل للبشرة وفوائده

البشرة الدهنية لها مشاكل عديدة، منها الندبات وحب الشباب الغمقان، كل هذا يتم علاجه بوصفة الخل التى تتكون من خل أبيض، ونشا، وماء ورد، مع إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، وبعدها تجهيزها قومى بخلطها حتى يسهل فردها على البشرة، وذلك لأن الخل يساعد فى علاج: