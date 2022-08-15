نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم من الصيدلية لتبيض البشرة السمراء وإزالة الكلف والتصبغات وتوحيد لون البشرة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشرة الجسم الداخلية وكذلك بشرة الوجه تظهر بهم أماكن داكنة، حيث يظهر الوجه بشكل داكن نتيجة التعرض للأتربة وأشعة الشمس، أما بشرة الجسم الداخلية يتغير لونها نتيجة استخدام كريمات إزالة تسبب في تلف خلايا الجسم، وكذلك ارتداء ملابس غير قطنية لا تقوم بامتصاص العرق من الداخل، وبالتالي تصبح بشرة الجسم مختلفة في اللون أماكن داكنة وأخرى فاتحة، وتنزعج الفتيات والسيدات من هذا المظهر، ويرغبن في توحيد لون بشرة الجسم، والتخلص من أي أماكن داكنة، ويعتبر كريم بانثينول من الكريمات الممتازة التي تعالج حبوب الوجه والتصبغات، والنشا يساهم في تفتيح لون البشرة بسرعة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تفتيح لون البشرة بكريم بانثينول والنشا.

كريم من الصيدلية لتبيض البشرة السمراء

تختلف طرق تنظيف البشرة، ولكن الوصفات الطبيعية الأكثر فعالية في البشرة، حيث تساعد على تفتيح لون البشرة بسرعة، ويمكن استخدام كريم بانثينول في تفتيح لون بشرة الوجه والجسم بسرعة من خلال فرده على البشرة، كما يستخدم النشا في شد البشرة والتخلص من التجاعيد المبكرة وعلامات الشيخوخة، ونحتاج إلى تحضير المكونات التالية لتحضير الوصفة.

المكونات

ملعقة من كريم بانثينول كبيرة.

1 ملعقة من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

زيت اللوز ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كريم من الصيدلية لتبيض البشرة السمراء

ماسك كريم بانثينول والنشا يساعد على سرعة تفتيح لون بشرة الجسم، حيث تساهم مكونات هذا الماسك في التخلص من الخلايا الداكنة والتصبغات واي حبوب متراكمة على البشرة، كما تزيل اثار الحبوب من على البشرة، ويمكن عمل هذه الوصفة السحرية من خلال إتباع الخطوات التالية لتطبيقها على البشرة بشكل صحيح.