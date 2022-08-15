نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كنافة بالمانجو والكريمة اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكنافة بالمانجو والكريمة من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي يقبل على تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير جداً، نظراً لأن المانجو الطبيعية من أنواع الفاكهة المحببه لدي الجميع وخاصة في ظل توافرها في الوقت الحالي بشكل كبير، والتي تساعد علي عمل الكنافة بالمانجو الطازجة والكريمة الشهية بطعم لا يقاوم ورائع جداً، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أحلي وأسهل من محلات الحلويات الشرقية بشكل كبير، وذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل ألذ كنافة بالمانجو والكريمة بأقل مجهود وكذلك بأقل تكلفة ممكنة بطعم لذيذ والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك لجميع أفراد العائلة لذلك نقدم أحلي وألذ كنافة بالمانجو والكريمة اللذيذة. طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة ومكوناتها المكونات نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة أو أربعة أكواب كبيرة من السمنة البلدي.

قشطة أو كريمة لباني علي حسب الرغبة.

مانجو مقطعة إلي شرائح أو مكعبات.

عصير مانجو طازج.

واحد كوب أو اثنين من الحليب.

جيلي مانجو جاهز إن وجد وعلي حسب رغبتك.

كوب من السكر الناعم المطحون جيدا. طريقة تحضير الكريمة نحضر الخلاط ثم نضع به الكريمة السائلة ونخلطها جيدا، ثم نضع عليها عصير المانجو ثم نخلط هذه المكونات جيدا.

حتي يصبح القوام لين ومتماسك. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو نحضر إناء عميق ونضع به الكنافة ونفتتها جيدا حتي تصبح صغيرة ولينة تماما.

ثم نضع عليها أكواب السمنة البلدي السائحة أو الزبدة علي حسب الرغبة.

ثم نخلط الكنافة مع السمنة السائحة جيدا.

ثم نحضر مقلاة ونضعها علي النار، ونضع عليها الكنافة المخلوطة بالسمنة ونستمر في التقليب جيدا بأستخدام الملعقة الخشبية حتي تتحمص الكنافة جيدا.

ثم نرفعها من علي النار، ثم نتركها قليلاً لتبرد تماما.

ثم نضع الحليب ونضع عصير المانجو الطازج ونضع السكر ونقلب كل هذة المكونات جيدا.

ثم نحضر طبق بايركس أو صينية الفرن علي حسب ما لديكي ثم نضع طبقة من الكريمة وهذه الخطوة علي حسب الرغبة ولكن يفضل لانها تعطي طعم أجمل وألذ.

وبعدها نضع الكنافة المخلوطة مع كل المكونات ونضغط عليها جيدا.

ثم نضع طبقة من المانجو المقطعة إلي مكعبات صغيرة أو شرائح ثم نوزعها جيدا فوق طبقة الكنافة.

ثم نضع طبقة اخري من الكريمة ونوزعها بالملعقة جيدا، ثم نضع طبقة من المانجو ونرصة علي السطح جيدا ثم نضع جيلي المانجو ونوزعه جيدا أيضا.

ثم نترك الكنافة في الثلاجة لكي تبرد لمدة ساعة أو أكثر علي حسب رغبتك.

وتقدم الكنافة باردة وسوف تنال إعجاب جميع الأشخاص التي تقدم لهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي كنافة بالمانجو والكريمة اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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