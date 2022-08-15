نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن وتنعيمه بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة من أول إستعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى كيراتين طبيعي للشعر، من الممكن أن يتم عمله بالعديد من المكونات الطبيعية، والتي لها أثر إيجابي ممتاز على الشعر، ومن أهم تلك الوصفات وأكثرها استخداما الوصفات التي تعتمد على الزيوت والمستخلصات الطبيعية، ومن خلال الآتي نقدم وصفات تعمل على فرد الشعر بدون أي كيماويات، وتعتبر تلك الوصفات بمثابة العلاج الطبيعي والفعال للكثير من عيوب الشعر، وعبر هذا التقرير نوضح أهم المكونات المستعملة لكيراتين الشعر، كما سنوضح أهم خطوات التحضير للخليط.

أقوى كيراتين طبيعي للشعر الخشن

كيراتين لفرد الشعر الخشن باستعمال النشا من الخلطات الطبيعية، والتي تشيد الكثير من خبيرات التجميل والعناية بالشعر لاستخدامها كوصفة بديلة عن استعمال البروتين لفرد الشعر، والمكونات تأتي كما يلي:

المكونات

ملعقتان من النشا.

ملعقتان زيت خروع.

ملعقتان زبدة شيا.

القليل من الفازلين.

طريقة التحضير

الوصفة من المهم أن تكون خالية من أي تكتلات كي تكون فعالة على الشعر لذا ينصح بعمل خلط تدريجي لمختلف المكونات حتى تصبح تامة التجانس.

بعد أن تتأكدي من أن كل المكونات أصبحت مخلوطة بشكل جيد، والتركيبة ناعمة خالية من تكتلات النشا، من الممكن حينها تطبيق الخليط وتوزيعه على الشعر.

التركيبة تعطي النتيجة المرجوة بعد ربع ساعة فقط من التطبيق.

يفضل تكرار التطبيق من مرة لمرتين بالأسبوع.

وصفة الملح لفرد الشعر الخشن

أحضري مجموعة من المكونات الطبيعية، أولها مكون الفازلين المرطب، مع القليل من زيت الجرجير، وزيت السمسم، وعدد ملعقتين من مكون عسل النحل، مع ملعقة من ملح الطعام.

عليكِ الآن القيام بالتقليب الجيد للمكونات بالكامل، والتأكد من تمام تجانسها قبل بدء الخطوة الخاصة بالتطبيق.

لا بد من تطبيق الخليط مدة تصل لعشرين دقيقة، ومن ثم يتم غسل الشعر باستعمال ماء فاتر مع القليل من الشامبو.

ثم بعد غسل الشعر بالماء الفاتر وأي نوع شامبو طبيعي وبدأ تصفيف الشعر ستجدي أن خصلات الشعر قد زادت نعومتها، وقلت فيها درجة التجاعيد، كما أن تلك التركيبة من الممكن أن تعطي الشعر الكثير من الفوائد أهمها علاج تساقط الشعر وجفافه، و يعمل علي تنعيمه

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن من اول استعمال يمكن أن يتم من خلال استخدام وصفة الفازلين فقومي بحبك ملعقة من النشا مع ملعقة من الفازلين مع بعضهم ويتم وضع الخليط علي الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو عليكي تكرار الوصفة يوميا للحصول علي نتيجة فعالة وشعر ناعم تحرير.