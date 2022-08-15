نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد سيصبح شعرك ناعم وحرير من أول استعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، تختلف طرق تنعيم الشعر، حيث هناك بعض الفتيات الذين يعتمدن على استخدام المكواة والسيشوار لأنها تكون طريقة غير مكلفة، ولكن درجات الحرارة العالية التي تسببها المكواة تسبب تقصف الشعر وتساقطه، ويستخدم البعض الآخر البروتين الصناعي ولكن يسبب تساقط الشعر لأنه يحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذلك تبحث الفتيات والسيدات عن طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر في المنزل، حيث أنه يساعد على فرد وتنعيم الشعر دون تلفه أو تساقطه، كما أن البروتين الطبيعي يحتوي في مكوناته على مواد طبيعية، لذا سوف نستعرض لكم طريقة فرد الشعر بالبروتين الطبيعي في المنزل.
بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن
البروتين من أكثر الوصفات التي تفضل الفتيات والسيدات اللجوء إليها لفرد وتنعيم الشعر، وذلك لأنه يستمر لفترة طويلة، ولكنه يحتاج إلى مبالغ كبيرة، لذلك يبحثن عن البروتين الطبيعي البديل للصناعي، ويمكن عمل هذا البروتين في المنزل بكل سهولة من خلال توفير المكونات التي سوف نوضحها.
المكونات
- حبة من الأفوكادو.
- ملعقتين من زيت جوز الهند.
- ملعقة من زبدة الشيا.
طريقة عمل بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر
تغذية بصيلات الشعر من الجذور تساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته ونعومته، لذلك يفضل الإعتماد على هذه الطريقة وليس اللجوء إلى استخدام المواد الكيميائية التي تضر الشعر، حيث أن ثمرة الأفوكادو تحتوى على مواد غذائية صحية مفيدة للشعر، كما تساعد زبدة الشيا وزيت جوز الهند على تنعيم الشعر وزيادة نموه، ويمكن عمل هذه الوصفة السحرية لسرعة فرد الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولي يتم فيها غسل الشعر بالماء الدافئ وتجفيفه.
- بعد ذلك يتم خلط ثمرة الأفوكادو وزيت جوز الهند وزبدة الشيا في وعاء.
- يتم توزيع هذا الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس.
- يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة مع تغطية فروة الرأس بالغطاء البلاستيكي.
- بعدها يتم غسل الشعر بالماء النظيف وتفريشه.
- يمكن تكرار استخدام خليط البروتين الطبيعي مرة كل أسبوع.
- يساعد هذا الخليط على تنعيم الشعر وزيادة لمعانه وكثافته.
بروتين طبيعي لا يترك أي أضرار على الشعر.
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