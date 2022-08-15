طريقة عمل دلكة الكركم لتبيض جسم العروس ضعيها ليلة واحدة ولن تصدقي بياض الثلج من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة يفضل جميع الفتيات العرائس الظهور أمام أزواجهن في أحسن شكل وجمال، لذلك يبحثن عن طرق تساعد على تبيض الجسم وتجعله لامع وأبيض ناصع، حيث أن العوامل المختلفة التي تتعرض لها الفتاة تسبب عدم توحيد لون بشرة الجسم، وبالتالي تخشى العروس من الظهور بهذا الشكل أمام أزواجهن، ويبحثن عن وصفات مضمونة بعيدة عن الكريمات الصناعية التي تضر البشرة وتزيد من نسبة ظهور حب الشباب والالتهابات على البشرة، والكركم من أفضل المكونات التي تساهم في تنظيف بشرة الجسم والتخلص من الأماكن الداكنة، لذلك سوف نوضح لكم طريقة استخدام الكركم في تبيض جسم العروس.
طريقة عمل دلكة الكركم لتبيض جسم العروس
تبحث العروس عن أسرع وصفات تساهم في تفتيح لون بشرتها، والتخلص من خلايا الجلد الميت التى تتراكم على البشرة من الخارج وتسبب ظهور الجسم بشكل داكن، ويعتبر ماسك الكركم من أفضل هذه الوصفات التي يعيد للبشرة جمالها الطبيعي ويخلص البشرة من الرؤوس السوداء والتصبغات، ويساهم في تفتيح لون البشرة بشكل سريع، وتتمثل مكونات وصفة الكركم لتبيض جسم العروس في توفير المكونات التالية.
المكونات
- ملعقتين من الكركم صغيرتين.
- ملعقة من الحليب السائل كبيرة.
- 1 ملعقة من زيت الزيتون.
- 2 ملعقة من السكر الأبيض.
طريقة تحضير دلكة الكركم لتبيض جسم العروس
تختلف طرق تفتيح لون بشرة الجسم، ولكن تبحث الفتيات وخاصة العرائس عن الوصفات سريعة المفعول والتي تساعدها على تبيض جسدها لتظهر بشكل جذاب أمام زوجها، ويعتبر الكركم من أسرع هذه الوصفات، كما أن الحليب يساهم في تفتيح لون البشرة، والسكر يزيل خلايا الجلد الميت، وكذلك يساهم زيت الزيتون في ترطيب البشرة بعد إزالة خلايا الجلد الميت، ويمكن عمل هذه الوصفة واستخدامها في المنزل من خلال إتباع ما يلي.
- الخطوة الأولى يتم فيها فرك البشرة بفوطة نظيفة مبللة بالماء.
- بعدها يتم خلط الكركم والحليب وزيت الزيتون والسكر الأبيض في وعاء.
- ثم يتم توزيع هذا الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق.
- ثم قومي بفرك البشرة أثناء توزيع الماسك.
- بعد انتهاء الوقت يتم غسل البشرة بالماء النظيف وتجفيفها.
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