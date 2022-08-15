نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز ضعية للشامبو لتطويل الشعر بجنون وتكثيف الشعر وانبات الفراغات ووقف التساقط والصلع بسرعة البرق والنتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز ضعية للشامبو لتطويل الشعر بجنون وتكثيف الشعر ، للمحافظة على فروة الرأس من الجراثيم والفطريات والالتهابات، وكذلك يساهم في منحه شعر صحي أكثر وتغذية أفضل، كما يعطيك نتائج أكثر فاعلية مع الوقت، ويحسن من نوعية الشعرة بحد ذاتها، وفي ما يلي سنتعرف على نوعية هذا المكون وكذلك الطرق التي يمكنك استخدامه بها، والفوائد المتوقعة من إضافته للشامبو.

كنز ضعية للشامبو لتطويل الشعر بجنون وتكثيف الشعر

المكون الذي نتحدث بخصوصه اليوم هو عسل النحل، فإن أمكنك الحصول على هذا المكون بطريقة طبيعية وغير مغشوش فقد امتلكت كنزًا كبيرًا، حيث أنه يمكنك إضافته إلى الشامبو للاستفادة منه في الأحوال التالية:

معاناتك من مشكلة الحكة في فروة الرأس أو تكون التهابات خاصة في فصل الصيف، لأن الشعر الطويل يكتم تحته فروة الرأس بدون تهوية، ويحبس العرق بدون تهوية مما يحولها إلى بشرة هشة وضعيفة فيما بعد، مما يسبب تساقط الشعر.

يستخدم عسل النحل أيضا في تنظيف البشرة من التجمعات البكتيرية التي تحدث في هذه الأثناء.

كما يجعل شعرك رطبًا ومقاومًا لاستخدام السشوار والمكواة والمواد الكيماوية وما سوى ذلك من صبغات وخلافه.

كذلك يساهم في تحسين بصيلات الشعر وتقويتها مما يجعلها تنتج شعر أقوى، وأكثر قدرة على مواجهة أي عوامل تتلفها.

أكد الخبراء أن عسل النحل الطبيعي يمكنه أن يعيد صحة الشعر ويعيد التالف منه سليمًا ويساهم في قدرته على الاستشفاء وعلاج التكسر وما إلى ذلك والتخلص من التقصف أيضًا.

طريقة استخدام عسل النحل مع الشامبو