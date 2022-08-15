نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والليمون لازالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والليمون لازالة الشعر، هو مادة طبيعية يتم استخراجها من بذور الذرة، ويدخل في العديد من الوصفات المالحة والحلوة، لكن لا يتوقف استخدامه في الطعام فقط، بل يدخل النشا في مجال التجميل والاهتمام بالبشرة وكذلك ازالة الشعر من الجسم وخاصةً الموجود في الوجه، ولأن الكثير من السيدات يلاقون صعوبة كبيرة في اختيار وسيلة مناسبة لإزالة شعر الوجه، وهذا بسبب السلبيات التي تطرأ على البشرة عند اعتماد أحد طرق إزالة الشعر التقليدية، نقدم لكم طريقة ازالة شعر الوجه بالنشا والتي لن تضر البشرة بأي شكل من الأشكال، وهي كالاتي:

وصفة النشا والليمون لازالة الشعر

نحضر طبق ونضع فيه أربع ملاعق كبيرة من النشا ثم نضيف له بياض حبتين من البيض ونخلط جيداً، نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تمامً، بعد ذلك نحضر قطعة من الصوف ونضعها على الوجه في اتجاه نمو الشعر ونتركها عليه لمدة دقيقة واحدة، ننزع قطعة الصوف برفق وعندها سوف نشعر بالقليل من الألم وهذا نتيجة نزع الشعر، بعد ذلك نغسل الشعر بالماء الفاتر ثم نحضر قطعة قطن ونبللها بماء الورد البارد ثم نمسح بها الوجه كاملاً وبعد أن يجف نقوم بترطيبه.

النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر

كما يمكن اتباع طريقة أخرى يتم فيها خلط ربع كوب من النشا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من العسل، نوزع الخليط على الوجه في اتجاه نمو الشعر، بعد مرور نصف ساعة نقوم بنزع القناع النشا في عكس اتجاه الشعر وبعدها نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد.

طريقة إزالة شعر الوجه بالنشا

كذلك يمكن استخدام الحليب البودرة مع النشا لنزع شعر الوجه، حيث يتم خلط ثلث كوب من النشا مع ربع كوب من الحليب البودرة وربع كوب من عصير الليمون، نوزع الخليط على الوجه في اتجاه نمو الشعر ثم نتركه حتى يجف تماماً، ننزع قناع النشا ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ثم البارد، جميع الطرق السابقة يفضل تطبيقها أكثر من مرة في الأسبوع حتى نزيل الشعر بشكل كامل،