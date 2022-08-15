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عمر شويل - جدة من أكثر الأشياء التي يشتهر بها الكثير من السيدات المغربيات هو امتلاكهم للشعر الطويل ذو الكثافة العالية وهذا ما يحلم به الكثير من سيدات الوطن العربي؛ حيث تختار المغربيات أنواع مميزة وطبيعية من الخلطات التي تساعدهم على ذلك، لذا سوف نوضح لكم من خلال المقال الخلطة المغربية لتطويل الشعر وتكثيف؛ فتابعونا حتى النهاية.

الخلطة المغربية لتطويل الشعر وتكثيفه

إن الخلطات المغربية للشعر من أقوى أنواع الخلطات التي تمكنك من زيادة طول وكثافة الشعر في وقت بسيط؛ لذا نقدم لكم خلطة مميزة من هذه الخلطات فيما يلي:

المكونات

حبة واحدة من البيض الأحمر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الريحان.

طريقة التحضير والاستخدام

يستخدم هذا الماسك في إطالة الشعر بسرعة وذلك بوضع البيض الأحمر في بولة عميقة وتخفق جيدًا باستخدام شوكة.

يتم فرك الريحان على البيض المخفوق ويقلب بشكل جيد.

يوضع عسل النحل على المكونين ويتم التقليب.

هكذا تكون الخلطة المغربية تم تحضيرها اتركيها جانبًا، ثم قومي بغسل شعرك بشكل

جيد حتى تجد أن الشعر أصبح خاليًا من وجود أي مادة دهنية.

الآن استخدمي المجفف الكهربائي في تجفيف الشعر، وقومي بتقسيمه إلى أربعة أجزاء علوية وسفلية.

ارتدي قفازات طبية واغمسي يديك في الخليط المغربي وخذي كمية مناسبة منه

وضعيها على الجزء الأول من الشعر.

كرري ذلك في الأجزاء الأخرى وحتى تنهي باقي الكمية.

اتركي شعرك في هذه الخطوة بعد تغطيته لمدة لا تقل عن الثلاثة ساعات.

الآن وبعد مرور الوقت ارفعي هذا الغطاء، وابدئي في غسل كل جزء بشكل جيد بالشامبو.

بعد أن تتخلصي من رغوة الشامبو و تتأكدي من نظافة شعرك قومي بتجفيف شعرك جيدًا، وضعي عليه كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

يمكنك تكرار ذلك مرة واحدة كل أسبوع.

في نهاية مقال الخلطة المغربية لتطويل الشعر وتكثيفه فقد عرضنا عليكم طريقة بسيطة لعمل الخلطة الطبيعية التي تمنحك شعرًا طويلًا وكثيفًا، وذلك باستخدام البيض والريحان والعسل، وعليك المداومة على استخدام الخلطة لتساعدك في الحصول على غرضك في وقت بسيط.