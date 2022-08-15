نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتحداكي تقومي تعمليها.. بسبوسة السميد وجوز الهند الهشة واللذيذة بمقادير الحلواني والطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك اليوم بسبوسة السميد وجوز الهند وهي واحدة من أجمل وأشهى الحلويات التي يمكن صنعها في المنزل، كما أن أطفالك سوف يحبونها كثيراً، ولكن من المهم أن تكون مصنوعة بشكل صحيح واحترافي لكي تحصلين على الطعم المضبوط، ولذلك فإننا سنعرض عليك أفضل طريقة من أجل عمل البسبوسة في المنزل وسوف تجدينها أفضل من الجاهزة.

بسبوسة السميد وجوز الهند

البسبوسة من الحلويات التي لا تستغرق وقتاً طويلاً في الصنع ولا تستغرق مجهود كبير أيضاً، وهذا ما سوف تتأكد منه حين ترى خطوات صنعها بنفسك:

المكونات

عدد ٣ بيضة.

سكر بمقدار ثلث كوب.

١ ملعقة من الفانيليا.

سميد خشن بمقدار ٢ كوب.

جوز هند مبشور بمقدار ١ كوب.

زبادي بمقدار نصف كوب.

سمن بمقدار نصف كوب.

بيكينج باودر بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

مكونات الشربات

٢ كوب من السكر.

١ ونصف كوب من الماء.

ماء ورد بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

ليمون بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

كمية مناسبة من اللوز المقشر.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بإحضار وعاء ثم نضع به كميات الفانيليا والسكر ثم البيض، ثم نقوم بتقليبهم جيداً مع بعض.

نضيف إليهم بعد ذلك باقي المكونات وهي السمن وجوز الهند والسميد ثم الزبادي والبيكينج باودر.

يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداً ويصبح الخليط خالي من أي تكتلات وفي نفس الوقت يكون سميك.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وتركه بعض الوقت حتى يسخن جيداً.

نأتي بصينية البسبوسة ويتم دهانها بالزبدة جيداً ومن جميع الجوانب.

نقوم بوضع الخليط الذي أعددناه في الصينية ثم نتركها بالفرن من ٢٥ إلى ٣٠ دقيقة.

طريقة تحضير الشربات

يتم وضع كلاً من الماء وعليها السكر على النار ويتم تقليبهم جيداً حتى يذوب السكر.

نقوم بوضع الليمون على الخليط ونقلب جيداً ثم نتركهم لمدة ١٠ دقائق.

في النهاية يتم إضافة ماء الورد ويقلب جيداً ثم يوضع الشربات على البسبوسة بعد إخراجها من الفرن بعدما تأخذ لونها الذهبي الجميل.

كانت هذه طريقة تحضير بسبوسة السميد وجوز الهند الشهيرة والتي ستكون رائعة المذاق بعد تجربتها للمرة الأولى وتأكدي بأنها لن تكون الأخيرة، كما أنها ستكون أكثر نظافة وصحة من التي تقومين بشرائها من الخارج وأيضاً أكثر توفير.