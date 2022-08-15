مكون أقوى من الليزر.. الخلطة الكورية لإزالة الشعر بالسفن اب وتفتيح وتنعيم خرافي سيسقط ولن يعود

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عمر شويل - جدة من منا لا يحب أن يستخدم مواد تساعد في إزالة شعر الجسم الزائد دون حدوث أي ألم؛ فالآن سوف نقدم لكم طرق بسيطة تساعدك على ذلك وفي نفس الوقت تساعدك في تبييض الجسم وذلك من خلال استخدام الخلطة الكورية لإزالة الشعر بالسفن اب؛ حيث يحتوي السفن اب على مواد تساعد على تخفيف الألم، لذا عليكم متابعتنا حتى النهاية.

الخلطة الكورية لإزالة الشعر بالسفن اب

من أكثر المواد التي تساعد في التخلص من مشكلة الشعر الزائد دون الشعور بالألم هي السفن اب، لذا نقدم لك طريقة التخلص من الشعر باستخدامه، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

نصف كوب من السفن اب.

نصف كوب من السكر.

حبة من الليمون.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

تحتاج هذه الطريقة إلى قدر عميق من المعدن ليوضع على النار.

نضع به نصف كوب السفن اب ونتركه حتى يغلي جيدًا وتبدأ ظهور الفقاعات.

نضيف عليهم السكر ونستمر في التقليب الجيد.

بعد ذلك علينا بوضع الماء عليهم ونقلب جيدًا.

بعد أن يغلي الخليط جيدًا نقوم بإضافة الليمون ونعصره على الخليط ونتركه يغلي لمدة دقيقة، ثم نقوم برفعه من على النار.

نترك خليط السفن اب في مكان بارد حتى يصبح دافئ، ويتماسك الخليط ونبدأ في أخذ قطعة صغيرة منه.

نبدأ في فرد القطعة مرات عديدة حتى تلين.

الآن جففي المكان المراد إزالة الشعر منه جيدًا.

افردي قطعة الحلاوة الكورية على المكان بحيث يكون سمكها رقيق جدًا.

نقوم بإزالة الحلاوة من على المكان بنزعها في عكس إتجاه الشعر الزائد.

نكرر ذلك حتى ننهي إزالة الشعر.

نكرر ذلك حتى ننهي إزالة الشعر. في حالة توفر المزيد من الحلاوة يمكنك وضعها على كيس من البلاستيك، وتوضع في الثلاجة وعند الحاجة إليها تترك في مكان دافئ حتى تلين.

في نهاية مقال الخلطة الكورية لإزالة الشعر بالسفن اب فقد قدمنا لكم طريقة مميزة لعمل الحلاوة الكورية للتخلص من مشكلة الشعر الزائد، كما تقوم هذه الخلطة بالتخلص من الجلد الميت من على البشرة لتترك لك بشرتك نضرة فاتحة ولامعة.