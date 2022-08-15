نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طويلة قوية وبيضاء.. تطويل الأظافر بأسرع وقت بخلطتي السحرية مجربة ومضمونة 100% لنتائج ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات يشعرون أن شكل اليدين مع وجود أظافر طويلة بجعل مظهرها لطيفًا، وتقوم بعض الفتيات بتركيب الأظافر المستعارة وخاصةً في المناسبات؛ إلا أنها قد تسبب الضيق عند القيام بمسك الأشياء لذا تحاول الفتيات التوصل إلى طرق طبيعية تساعد على تطويل الأظافر بأسرع وقت وهذا ما نقدمه لكم من خلال المقال.

تطويل الأظافر بأسرع وقت

أن حلم الحصول على أظافر طويلة أصبح حقيقة فيمكنك الآن أن تجعلي أظافرك بالطول الذي يناسب شكل يديك، وذلك بطرق بسيطة والتي نعرض لك البعض منها فيما يلي:

زيت الزيتون لتطويل الأظافر

يعد زيت الزيتون من المواد الطبيعية المغذية للأظافر، ويمكنك استخدامه في إطالتهم من خلال وضع أظافرك في كمية مناسبة من زيت الزيتون مرة يوميًا قبل الخلود إلى النوم، ثم عليك بلف أظافرك إما بقطعة من القطن أو ارتدي قفازات، وفي اليوم التالي أزيلي القفازات واغسلي يديك جيدًا، وكرري ذلك لمدة أسبوع.

عصير البرتقال

يحتوي البرتقال على المواد التي تساعد في تطويل الأظافر في وقت بسيط، لذا عليك يوميًا بغمس قطعة من القطن في البرتقال وتدليك الأظافر بهم، ثم تترك دون غسيل لمدة ربع ساعة وبعد غسلها عليك بوضع كريم مرطب على الأظافر.

ثمرة الليمون

يمكنك تقسيم ثمرة من الليمون إلى نصفين، ثم عليك بفرك الأظافر بهم والمنطقة ما تحت الأظافر لمدة دقيقتين، ثم بعد ذلك اغسلي يديك بالماء وضعي القليل من المرطب، ويمكنك تكرار ذلك أكثر من مرة خلال اليوم.

زيت جوز الهند والعسل

استخدمي هذه الخلطة الرائعة لتطويل الأظافر وذلك بوضع القليل من عسل النحل على ملعقة من زيت جوز الهند، ويضاف إليهم ملعقة من زيت أكليل الجبل وتقلب المكونات، ثم عليك بغمس قطنة في الخليط ومسح الأظافر بهم وذلك مرتين خلال اليوم لمدة أسبوع.

في نهاية مقال تطويل الأظافر بأسرع وقت فقد قدمنا بعض الطرق التي تساعد على ذلك حيث عرضنا طريقة استخدام زيت الزيتون، وطريقة الليمون، والبرتقال وأخيرًا طريقة استخدام زيت جوز الهند مع العسل؛ فكل هذه الطرق من الطرق الفعالة.