نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز ربانى من اسرار الهنديات.. مكون ضعية فى علبة الشامبو لتطويل الشعر بجنون بدون توقف ونمو وملئ الفراغات ومنع التساقط والصلع والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون ضعية فى علبة الشامبو لتطويل الشعر ، مكون يضاف للشامبو لتطويل الشعر لن تتخيلي مدى فائدته ولا ما يمكنه أن يقدمه لك من فوائد لشعرك حيث أنك إن انتظمت على استخدام الشامبو مضافا إليه هذا المكون ستنبهري بالفعل من النتائج التي لم تكوني متوقعة إياها، وستحصلي على شعر مختلف تمامًا عن شعرك الذي اعتدتى عليه وكذلك تتمكني من علاج أي مشكلات تعاني منها في شعرك وتصبحي بشعر أطول وأجمل وأكثر كثافة وأنعم.

مكون ضعية فى علبة الشامبو لتطويل الشعر

الليمون مكون يضاف للشامبو لتطويل الشعر

إن كنت تريدين أن يطول شعرك بصورة سريعة وصحية عليك بإضافة الليمون إلى الشامبو الخاص بك حيث أنك يجب أن تفرغي بعضا من الشامبو، مع عصر ليمونة كبيرة عليه ثم غسل شعرك.

بعد توزيع الشامبو على شعرك اغسلي جيدًا ودلكي فروة الرأس لبعض الوقت ثم اغسلي شعرك بالماء.

اشطفي بعدها بطريقتك الاعتيادية ثم رطبي شعرك ببعض الزيوت أو الكريمات التي تستخدمينها لترطيبه، وصففيه.

طريقة أخرى لاستخدام الليمون والشامبو

يمكنك أن تاتي بزجاجة الشامبو الخاصة بك وبالنظر لمحتواها تضيفي إليها الليمون.

فمثلًا لكل لتر يمكنك إضافة حوالي ست ليمونات كبيرات مع تقليب الشامبو جيدا لكل مرة حين استخدمه.

يجب أن تتأكدي من استخدام أي مادة أو كريم مرطب لشعرك بعد هذه العملية حيث أن الليمون قد يسبب لشعرك بعض الجفاف.

إن كانت بشرتك حساسة لليمون فيجب أن تستخدمي تلك الوصفة وبإمكانك اللجوء لوصفات أخرى كثيرة لإطالة شعرك بدون أضافة الليمون.

فوائد الليمون للشعر

الليمون من أهم المكونات التي تسمح بالحفاظ على الشعر وتحد من تساقطه.

الليمون يساهم كثيرا في تطويل الشعر وإنبات المناطق الفارغة.

يطهر الشعر من البكتيريا والكائنات الدقيقة التي تتسبب في الالتهابات ومشكلات فروة الرأس.

يساهم في التخلص من قشرة الشعر وكذلك تنظيف الشوائب المتعلقة بين فروة الرأس والشعر.

وكذلك تنظيف الشوائب المتعلقة بين فروة الرأس والشعر. الليمون من أهم المكونات التي تقضي على القمل والحشرات التي تعيش في الشعر، وبالتالي يمنع أي حكة في فروة الرأس.

إن كان شعرك دهنيًا فإن الليمون هو الحل الرئيسي لهذه المشكلة حيث ينظم الإفرازات التي تفرزها البشرة ويحد من كميات الدهون فيها.

يجعل شعرك قويًا ومقاومًا لأي عوامل ضرر.

فوائد ماء الأرز للشعر

حبات الأرز من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن الأستفادة منه فى تطويل بصيلات الشعر وملئ الفراغات ومنع تساقطه وتحسين عملية نموه، وذلك عن طريق نقع مقدار من الأرزالمغسول جيدًا في وعاء به ماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ومن ثم يمكن أخذ ماء نقع الأرز في بخاخ زجاج نظيفة يتم بها تقطير الشعر من الجذور حتى الأطراف، ومن الممكن استخدام أكثر من مرة فى اليوم.

فوائد الاسبرين لتطويل الشعر

الأسبرين يعالج جفاف وهيشان الشعر، ويساعد على ترطيب الشعر ومنع تساقطه، وذلك عن طريق إحضار وصفة سهلة وبسيطة تتكون من شامبو المناسب لشعرك، وثلاثة حبات من الأسبرين المعالج، ملعقة من القرنفل المطحون، ويمكن تحضيرها كالتالى: