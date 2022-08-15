نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيصبح كخيوط الحرير.. بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وتقويته ستندمي أنكِ لم تستخدميه من قبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، يعتبر الشعر هو تاج كل فتاة، فكافة الفتيات يريدوا أن يكون شعرهم ناعم ومنسدل بشكل كبير، ومن أجل ذلك فإننا نجد أن الفتيات الذين يعانون من الشعر الخشن والمجعد، يلجأوا إلى استخدام مكواة الشعر التي تقضي بشكل بالغ على خصلة الشعر، والبعض الآخر يلجأ إلى استخدام بعض المنتجات الكيميائية التي تساعد في فرد الشعر، بل أنها تقضي على الشعر تمامًا، كل تلك الحلول لا تغني عن الحل الطبيعي.

بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

البروتين الطبيعي والحل الأمثل لعلاج الشعر أي ما كانت المشكلة التي يعاني منها.

فهو أفضل بكثير من كافة المنتجات الصناعية التي تقتل الشعر وتجعله محتضر.

هذا على عكس البروتين الطبيعي الذي يجعل الشعر يحصل على الغذاء المناسب الذي يحتاجه.

كما أنه يساعده في جعله منسدل ولا مع إلى حد بعيد، فهو حماية كاملة متكاملة للشعر من إصابته من أي مضاعفات تذكر.

ومن أجل ذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضير أفضل بروتين طبيعي للشعر والذي يصبح الشعر معه أفضل ما كان.

ماسك جوز الهند مع البابايا

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عدد ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

لب واحدة من ثمار البابايا.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء نظيف نقوم بتقطيع لب البابايا إلى مكعبات، وبعد أن ننتهي من تقطيعه علينا أن نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك علينا أن نقوم بوضع العسل، ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند، ونقوم بتشغيل الخلاط حتى نلاحظ أن المكونات امتزجت تمامًا.

هنا نقوم بوضع هذا الخليط في وعاء فارغ، ثم نقوم بشطف الشعر، ولا نقوم بتجفيفه بشكل كافي، فيجب أن نترك بعض المياه به.

نقوم بفرد هذا الماسك على الشعر، ويجب أن يشمل الماسك كافة الشعر حتى يتم علاجه كله.

نترك هذا الماسك على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بشطفه بواسطة المياه مع الشامبو الذي تستخدمينه، وسيصبح شعرك بعدها ناعم تمامًا.

في نهاية هذا المقال نكون قد أودعناكم كافة المعلومات الدقيقة التي تتعلق بحماية الشعر، كما أننا استطعنا أن نطلعكم على الطريقة المثالية لتحضير بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، بشكل سريع وبسيط.